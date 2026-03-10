Čechům skokově zdražila nafta: Ceny šplhají ke 40 korunám za litr!

Autor: ČTK - 
10. března 2026
12:23

Nafta v Česku zdražila od začátku války na Blízkém východě 28. února v průměru o 6,10 koruny na 39,20 koruny za litr. Naposledy byla průměrná cena dieselu nad 39 korunami v dubnu 2024. Nárůst ceny u nejprodávanějšího benzinu Natural 95 byl v uplynulých dnech mírnější, v současné době se prodává u tuzemských čerpacích stanic za průměrných 36,36 koruny za litr, což je o 2,75 koruny více než na konci února. Naposledy podobnou částku za něj řidiči platili loni na přelomu února a března. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny sleduje.

Pro další vývoj cen pohonných hmot je podle analytiků rozhodující délka konfliktu, který rozpoutaly Spojené státy a Izrael útokem na Írán a který zvyšuje ceny ropy. Americký prezident Donald Trump původně odhadoval, že potrvá čtyři až pět týdnů. Podle jeho aktuálního vyjádření pro stanici CBS News by ale válka mohla skončit brzy. V reakci na to cena severomořské ropy Brent dnes klesla na 90 dolarů za barel, ještě v pondělí nad ránem byla přechodně u 120 dolarů.

Íránské revoluční gardy v reakci na Trumpova slova ale uvedly, že to ony rozhodnou o konci války. Teherán podle nich nedovolí vývoz ropy z regionu, pokud budou pokračovat útoky amerických a izraelských sil.

V porovnání se situací před rokem stojí nafta u českých čerpacích pump zhruba o čtyři koruny více. U naturalu se cena meziročně zvýšila přibližně o padesátník.

Vláda na rostoucí ceny benzinu a nafty reagovala tím, že sleduje marže prodejců pohonných hmot. Další opatření podle pondělního vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) v tuto chvíli nechystá. Podle Správy státních hmotných rezerv (SSHR) nedostatek paliv nehrozí, zásobování českých rafinerií ropou je plynulé.

Aktuální dění

Válka na Ukrajině

Kesitnarf Satim ( 10. března 2026 16:33 )

Ty ceny jsou šmejďárna první kategorie!

Uživatel_6270639 ( 10. března 2026 16:11 )

Cena ropy kterou odebíráme 93 dolarů za barel ,cena ruské ropy 63 dolarů za barel. Barel asi 160 litrů rozdíl je tedy cca 600 korun,ať žijí sankce.

viho ( 10. března 2026 13:28 )

Za zdražení pohonných hmot děkujte pouze pumpařům a spekulantům v rafineriích. Drahá ropa z Iránem ohrožovaného Hormuzského průlivu se do Evropy ještě nedostala. A ani nemohla, protože tamtudy se vozí do Asie! Ale pumpaři a rafinerie ji jistě nakoupili do zásoby minimálně do Velikonoc. 😁

Uživatel_6270639 ( 10. března 2026 12:46 )

Zrušte sankce na ruskou ropu. Děkujte teď Fialovi a EU.

Zobrazit celou diskusi

