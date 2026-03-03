Za dopisy si připlatíme: Česká pošta ohlásila další zdražení!

Česká pošta, ilustrační foto
Miroslav Štěpán v pořadu Hráči promluvil o budoucnosti České pošty i o některých nepovedených projektech. Ve studiu s ním mluvila Vera Renovica
Generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán (29.8.2024)
Autor: ČTK 
3. března 2026
10:00

Česká pošta od letošního dubna zdraží některé služby. Více lidé zaplatí například za poslání doporučeného či cenného psaní, dražší budou i cenné zásilky. Cena většinou vzroste o šest korun. Vyplývá to z nového ceníku, na který upozornil server TN.cz. Již dříve letos pošta zvýšila poplatek za platby SIPO.

Doporučená psaní ekonomická nově zdraží ze 77 na 83 korun, cenná psaní do hmotnosti 50 gramů z 82 na 88 korun, o šest korun budou vyšší i ceny firemního psaní doporučeného ekonomického stejně jako prioritního psaní. Za cenné zásilky všech rozměrů si lidé připlatí dvě koruny. Naopak cena obyčejných zásilek zůstává stejná.

Od začátku letošního roku Česká pošta zvýšila poplatek za platby SIPO o dvě až šest korun. Důvodem byl konec osvobození od daně z přidané hodnoty (DPH), což představuje nárůst o 21 procent. Soustředěné inkaso plateb obyvatel (SIPO) umožňuje sloučit několik pravidelných inkasních příkazů, může být například k platbám nájemného, elektřiny, plynu a vody.

Od ledna také zdražilo doručení důchodu poštou ze 78 na 94 korun. Netýká se to ale podle sociální správy lidí, jimž přiznala penzi před rokem 2010. Za ně dál poštovné hradí.

Česká pošta má 2900 poboček a zaměstnává kolem 19.000 lidí. Za loňský rok očekává ztrátu pod 400 miliony korun. O rok dříve to bylo 1,25 miliardy Kč. Zřizovatelem pošty je ministerstvo vnitra.

Video  Kontroverzní ekonomka Ilona Švihlíková: Babišovi radit nebude!  - ČTK / Blesk Zprávy
Video se připravuje ...

Miliska ( 3. března 2026 11:34 )

Z České pošty používám jen balíkovnu, protože je spolehlivější než zásilkovna. Jinak mám datovou schránku a internetové bankovnictví. Ke komunikaci mám internet.

Koudy Koudy ( 3. března 2026 10:54 )

Zrušit poštu zrušit Rakušana 🤮

Uživatel_5556654 ( 3. března 2026 10:18 )

Českou poštu zrušit. Není potřeba . Kdo jí ještě využívá? Zásilky nedoručí ani když jsem doma. Já tam nebyla roky.



