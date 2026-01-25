Nájmy v ČR loni zdražily o 16 procent! Hlavně u menších bytů, tvrdí expert
Nájemné v České republice na konci loňského roku zdražilo meziročně o 16 procent na 19.529 korun. Proti třetímu čtvrtletí roku 2025 vzrostlo o čtyři procenta. Vyplývá to z analýzy realitní platformy UlovDomov.cz. Splátka hypotéky na pořízení bytu je podle ní v řadě případů však stále až téměř dvakrát dražší než měsíční nájemné.
„Naše data potvrzují pokračující tlak na růst nájmů ve velkých městech, především u menších bytů 1+kk a 2+kk, které jsou nejčastěji poptávány jednotlivci, páry a studenty. Nejvyšší procentuální nárůsty jsou patrné zejména v Brně, Ostravě a Olomouci u menších a modernějších dispozic,“ uvedl Michal Hrbatý, ředitel UlovDomov.cz.
V Praze se nájmy proti čtvrtému čtvrtletí roku 2024 zvýšily od sedmi do 13 procent. V mezičtvrtletním srovnání ve většině případů ale nájmy v hlavním městě zlevňovaly. Podobný vývoj cen nájemného byl také v Brně. Tam ceny meziročně vzrostly od jednoho do 17 procent. Mezičtvrtletně tam ceny spíše stagnovaly.
V Ostravě pak podle analýzy nájemné mezičtvrtletně výrazně zdražilo v modernějších a menších bytech. Nájmy v bytech o velikosti 2+kk a 3+kk shodně zdražily o 14 procent, zatímco byty 1+1, 2+1 a 3+1 zlevnily o dvě až sedm procent.
Byt velikosti 2+kk bylo možné ke konci loňského roku v Praze pronajmout za zhruba 23.800 korun. V Brně cena pronájmu takového bytu činila přibližně 20.000 korun, v Ostravě 15.290 korun, v Olomouci 16.510 korun a v Plzni 14.370 korun.
Pronájem bytu dispozice 1+kk se pohyboval v průměru od 9860 korun v Ostravě do 17.700 korun v Praze. Cena za pronájem bytu dispozice 3+kk byla v průměru od zhruba 20.000 korun v Olomouci či Plzni do 34.000 Kč v Praze.
Měsíční splátka hypotéky na pořízení vlastního bytu byla podle analýzy stále 1,2 až 1,9krát vyšší než měsíční nájemné. Metr čtvereční v bytě po rekonstrukci a v dobrém stavu stál v Praze kolem 151.100 korun a v Brně okolo 118.000 korun. Splátka 90 procent hypotéky sjednané na 30 let při průměrné nabídkové úrokové sazbě 5,32 procent ročně by podle indexu UlovDomov u bytu o rozloze 60 metrů čtverečních činila 45.400 korun v Praze a 35.500 korun v Brně.
Nejblíže k sobě měly náklady na vlastní a nájemní bydlení v Ostravě, kde byla měsíční splátka hypotéky zhruba o 20 až 30 procent dražší než nájem.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.