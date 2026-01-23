První dáma Dermacolu v slzách: Ukradli jí kabát za milion!
Velké trápení prožívá ředitelka kosmetické značky Dermacol Věra Komárová (50). Na letišti v Helsinkách totiž přišla o luxusní kabát, který měl milionovou hodnotu!
Stalo se to cestou na kosmetický veletrh. Přestupovala právě v hlavním městě Finska. A podle svých slov prožila skutečný horor! Luxusní kabát zmizel.
„Nedávno jsem měla přestupní let v Helsinkách a strávila jsem nějaký čas ve Finnair Business Lounge. Protože veřejně reprezentuji svou společnost, vždy se snažím vystupovat na té nejvyšší úrovni. Ten den jsem měla na sobě svůj oblíbený kousek, kabát Fendi. Hodnota tohoto jedinečného kabátu je 40 tisíc eur (bezmála milion korun - pozn. red),“ svěřila se podnikatelka prostřednictvím svého instagramového účtu.
„Kabát jsem pověsila na stojan na kabáty. Seděla jsem a četla si, a když jsem se chtěla jít nalodit do letadla a kabát si vzít, ze stojanu zmizel," popisuje krušné chvíle Komárová.
„Okamžitě jsem informovala personál a ten mi řekl, že to není možné, ale zároveň potvrdili, že kabát viděli a že tam skutečně byl. Požádala jsem je, aby okamžitě zavolali policii,“ dodala.
Nulová pomoc
„Po čtyřiceti minutách dorazil pouze člen ostrahy. Řekli mi, že mám jít na let a že mám udělat oznámení pouze přes online stránky policie. Byla jsem opravdu v šoku, protože mi vůbec nepomohli,“ líčí.
„Řekla jsem jim, že ten kabát je opravdu jedinečný kus a že nutně potřebuji pomoc, ale snažili se mě spíš odstrčit pryč. Ptala jsem se na kamery a všechno kolem, a bylo mi řečeno, že tam žádné kamery nejsou. Takže pomoc byla prakticky nulová,“ zoufá si. Teď prosí veřejnost o pomoc a slibuje štědré nálezné...
„Jsem z toho opravdu velmi smutná a zároveň prosím o pomoc, pokud tento jedinečný kus uvidíte. Prosím, pomozte mi ho najít a samozřejmě nabízím vysokou odměnu. A prosím také, myslete na to, že ani v business lounge nejste na tom nejbezpečnějším místě,“ dodala rozhořčeně.
To je neštěstí ten hadr má větší hodnotu než lidský život??? Podle té paní určitě!! Ať si přehodnotí co má větší hodnotu !!! 😭😭😭