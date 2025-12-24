Nečekané zlevnění! Na kolik vyjde letos rodiny v Česku štědrovečerní večeře a kde je nejdráž?
Zatímco ve Španělsku tradiční štědrovečerní večeře pro čtyřčlennou rodinu vyjde na téměř 2000 Kč, v Česku se oproti loňskému roku lehce zlevnila a dle průzkumu jde v průměru o 824 Kč. Co za tím stojí? Nejen to, že se ve Španělsku servíruje krůta a v Česku tradičně kapr. Zatímco v Česku šly dolů ceny zeleniny, zdražilo se třeba v sousedním Německu.
- České rodiny letos vyjde typická štědrovečerní večeře zahrnující rybí polévku, smaženého kapra, kuřecí řízky a bramborový salát pro čtyřčlennou rodinu na 824 korun, bude tak o pět procent levnější než loni. Vyplývá to z dat, které ČTK poskytla investiční platforma eToro.
- Nižší cenu ovlivňuje především zlevnění zeleniny, která těží z letošní silné úrody.
- Naopak ve světě ceny spíše rostou, v Německu o 28 procent či ve Francii o 26 procent.
- „České domácnosti si po třech letech zdražování poprvé vydechnou,“ vzkázal analytik eToro Jakub Rochlitz.
Ceny vánočních jídel stále silně ovlivňuje celková potravinová inflace, která zůstává jedním z klíčových faktorů pro cenotvorbu. Zatímco některé světové trhy čelí zdražování kvůli nepříznivému počasí, vyšším cenám krmiv a volatilitě energetických a dopravních nákladů, ČR v letošním roce zaznamenala silnou úrodu některých druhů zeleniny a brambor. Tato nadprůměrná produkce se promítá do nižších maloobchodních cen v supermarketech.
Podle dat indexu eToro, který sleduje ceny štědrovečerní večeře ve 12 zemích, se českým rodinám nejvíce uleví v peněženkách při nákupu zeleniny. Mražený hrášek a nakládané okurky zlevnily o téměř 60 procent. Asi o 30 procent zlevnil také celer, o 24 procent mrkev a o 17 procent brambory.
Pokles nastal také u kapra a kuřecích prsou, byť v menší míře. U těchto položek se však na ceně projevuje více faktorů, včetně konkurenčního prostředí. Nepatrně zlevnila také mouka a strouhanka, což odráží dostupnost surovin a stabilizaci ve výrobním řetězci.
Nejdražší štědrovečerní večeři v žebříčku eToro mají Španělé, kde tradiční krůta s přílohami vyjde čtyřčlennou rodinu na téměř 2000 Kč. Největší meziroční nárůst však pocítí německé domácnosti, husa s přílohami je letos dražší o 28 procent a bude je stát 1715 Kč. V meziročním zdražení je následují Francouzi s tradičním krocanem a nádivkou s nárůstem o 26 procent na 1786 Kč a Dánové se svou vepřovou pečení.
Naopak nejlevnější hostinu mají stále Rumuni, kde sarmale s přílohami stojí čtyřčlennou rodinu pouze 428 Kč. Podobně jako v ČR nastal pokles ve Spojených státech a Austrálii. Americká krůta s přílohami vyjde o dvě procenta levněji na 746 Kč, australské vánoční barbecue zlevnilo o 15 procent na 1046 Kč.
„České domácnosti si po třech letech zdražování poprvé vydechnou. Naše globální data ale ukazují, že tento vývoj je v mezinárodním srovnání spíše výjimkou. Meziroční inflace cen potravin v ČR v listopadu klesla na 2,1 procenta, tedy nejnižší úroveň letošního roku. A jelikož jsou suroviny na tradiční štědrovečerní večeři pěstované lokálně, domácím cenám pomohla také letošní silná úroda,“ uvedl analytik eToro Jakub Rochlitz.
Mezi dalšími zkoumanými zeměmi zaznamenaly mírný růst italské tortellini ve vývaru a nizozemská vepřová roláda s růstem o dvě procenta. Velká Británie s krůtou s přílohami vyjde přibližně na 1070 Kč, meziročně o pět procent víc. Naopak Polsko si i nadále drží nízkou hodnotu večeře okolo 853 Kč, o osm procent nižší než před rokem.
