Auto pod stromeček? Nabídka ojetin je rekordně bohatá a ceny nízké
Minulý měsíc bylo v Česku na prodej více aut z druhé ruky než v listopadu jakéhokoliv roku od začátku dekády. Největší středoevropský obchodník s ojetými a zánovními vozy AAA AUTO zároveň prodlužuje „cenové šílenství“ Black Friday do prosince.
V průběhu listopadu si čeští motoristé mohli vybírat z více než 151 tisíc ojetých vozů, což je výrazně více než necelých 110 tisíc aut inzerovaných například ve stejném měsíci roku 2021. Počet uskutečněných prodejů ovšem meziročně klesl o 2 procenta a meziměsíčně dokonce o 8 procent. Posledně zmíněné srovnání je sice zkreslené tím, že říjen bývá nejsilnějším měsícem v roce, co se prodejů týče. Přesto se poměr nabídky vůči poptávce vyvíjí ve prospěch našich peněženek.
Ostatně z října na listopad spadla průměrná cena ojetého vozu o 3,3 procenta na 301 684 korun, což odpovídá poklesu o téměř 11 tisíc korun. „Důvodem byly také slevy v rámci akce Black Friday, do které se zapojily i někteří největší prodejci ojetin. Třeba my jsme zlevnili skoro tři tisíce aut o celkem 61,5 milionů korun. Levnější vozy si zákazníci od nás odvezou ještě i v prosinci. V příštím roce lze očekávat zdražení na celém sekundárním automobilovém trhu,“ vysvětluje Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings, provozovatele autocenter AAA AUTO a Mototechna. Obě největší sítě prodejen ojetých vozů přitom tyto slevy prodloužily do prosince.
Takzvaný sekundární trh s automobily zároveň proměňují inovativní služby, jako jsou expresní pobočky AAA AUTO. Tato speciálně vybavená prodejní místa nabízí okamžité ocenění vozu zdarma, odbornou pomoc s výběrem nového vozu i zajištění veškerých dalších úkonů spojených s výkupem, nákupem či výměnou vozu. Vyřízení všech formalit včetně financování, převodu vozidla či pojištění trvá zpravidla do jedné hodiny s tím, že auto je připraveno do druhého dne. Při výměně vozu lze navíc získat bonus až 50 tisíc korun.
K rekordnímu převisu nabídky nad poptávkou přispívá také příliv ojetin z dovozu, který po celý letošní rok s malými výjimkami kontinuálně stoupá. Pokud od ledna do listopadu roku 2024 přibylo v tuzemsku 131 tisíc aut ze zahraničí, letos to za stejné období bylo o téměř 7 tisíc vozů více. Podle Karolíny Topolové to není příznivý vývoj vzhledem k tomu, že skoro přesná polovina ojetin z dovozu je starší 10 let a bezmála čtvrtina už je na světě 15 roků či déle. Průměrné stáří ojetin z dovozu navíc setrvale narůstá.
„Čím starší vůz, tím horší bývá jeho technický stav, nehledě na vyšší riziko manipulace s tachometrem. V zájmu českých motoristů tedy je, aby se na sekundárním trhu objevovalo co nejvíce mladších vozů s českým původem, na kterých i my stavíme svou nabídku,“ zdůrazňuje Karolína Topolová. S ohledem na aktuálně nízké ceny automobilů z druhé ruky navíc doporučuje s případným pořízením vozu neotálet, tento příznivý stav totiž nepotrvá věčně.
