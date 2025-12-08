Oblohu v Česku rozzáří meteorický roj Geminid. Expert poradil, kdy a jak ho pozorovat
V noci ze soboty na neděli bude vrcholit meteorický roj Geminid, za celou noc bude možné spatřit až 1000 meteorů. Pozorování se vyplatí především mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní. V tiskové zprávě o tom dnes informoval astronom Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě.
Název roje je odvozen z latinského názvu souhvězdí Blíženců, ze kterého meteory zdánlivě vylétají. „Při pozorování letošního maxima Geminid téměř neruší svým svitem Měsíc, který bude pouze pět dnů před novem a bude vycházet až v druhé polovině noci,“ uvedl Horálek.
První meteory z roje Geminid je možné podle něj každoročně zaznamenat už 4. prosince, kdy Země začíná procházet okrajem proudu meteoroidů, a v průběhu dalších dní aktivita pozvolna stoupá. Po vrcholu lze poslední meteory roje spatřit ještě 17. prosince.
K pozorování je vhodné najít si místo co nejdále od světelného znečištění a také tam, kde nejsou stromy a domy. Nejlépe se úkaz sleduje vleže. „Během prosincových nocí je také třeba počítat s možným výskytem inverzí, proto je nejlepší vydat se do hor. Dále už není třeba nic - meteory létají náhodně po celé obloze. Takže stačí upřít zrak do libovolné oblasti oblohy a čekat na záblesk prvního z nich,“ napsal Horálek.
Meteorický roj je jev, při kterém proud částic meziplanetárního prachu křižuje zemskou dráhu. Tyto částice pak vstupují vysokou rychlostí do zemské atmosféry, při průletu v ní se třením rychle zahřejí, vypařují a vytvářejí za sebou zářící stopy. Těm se říká meteory, lidově padající hvězdy nebo létavice.
Další vhodné podmínky k pozorování roje nastanou v příštím roce. Hlavním lákadlem ale bude podle astronomů velmi výrazné částečné zatmění Slunce 12. srpna. Celý přehled úkazů v roce 2026 najdou zájemci na webu Fyzikálního ústavu v Opavě.
