Nebezpečná nákaza na dalším místě v Česku: Ptačí chřipku objevili v chovu z Litomyšle
V komerčním chovu společnosti Mach Drůbež se sídlem v Litomyšli se vyskytlo další ohnisko ptačí chřipky. ČTK to dnes odpoledne sdělilo ministerstvo zemědělství. Jde o firmu, která patří k největším producentům jednodenních brojlerových kuřat v Česku i na Slovensku, a má v oblasti Litomyšle několik farem.
Mluvčí resortu Vojtěch Bílý na dotaz ČTK řekl, že nákazu potvrdily laboratorní testy. Více informací o počtu nakažených zvířat, či na jaké farmě se nákaza vyskytla, sdělí ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) společně se zástupci Státní veterinární správy (SVS) na brífinku v 18:30 v sídle firmy. Společnost provozuje podle informací na svém webu 25 farem a má i vlastní výkrmové farmy.
Loni v únoru muselo být na některých farmách, které spadají pod společnost Mach Drůbež, kvůli nákaze ptačí chřipkou usmrceno více než 90 000 slepic a kohoutů.
Kapacita farem je až 2,1 milionu slepic, které ročně snesou až 300 milionů vajec. Firma má i vlastní výkrmy brojlerů. Ve velkochovu v Kosoříně byla ptačí chřipka zjištěna i v roce 2007.
Dnes ráno přitom ministr Výborný oznámil, že ve velkochovu kachen ve Valdíkově na Třebíčsku se vyskytla ptačí chřipka, kterou potvrdily laboratorní testy. V chovu se kvůli nákaze bude muset utratit 18 000 mladých týdenních kachen a zhruba 2500 vykrmených kachen.
Podle Výborného je možné, že chovatel z Valdíkova porušil veterinární pravidla a nenahlásil úhyny zvířat, což přeneslo nákazu z chovu i na nedaleká jatka. Ministr i Českomoravská drůbežářské unie proto dnes vyzvaly chovatele k dodržování předpisů, jinak hrozí další šíření nákazy.
Veterináři pro zamezení šíření doporučují, aby chovatelé drželi drůbež v uzavřených objektech a zabránili kontaktu s volně žijícími ptáky. Pokud nelze zajistit uzavřený chov, je podle nich potřeba minimalizovat riziko kontaminace vody, krmiva a podestýlky trusem volně žijících ptáků, nebo zabránit pohybu drůbeže na vodních plochách, kde jsou volně žijící ptáci.
Letos jde i s ranním výskytem nákazy o třetí výskyt ptačí chřipky v komerčním chovu, v nekomerčních malochovech bylo letos 17 případů. ČR kvůli aktuální nákaze přijde o status země bez výskytu ptačí chřipky, čímž se zkomplikuje mimo jiné vývoz zvířat do třetích zemí.
Šíří se Evropou
Ptačí chřipka je virové onemocnění zvířat, zejména ptáků, ale vyskytla se už i u prasat, psů a koček. Z volně žijících ptáků postihuje nejčastěji labutě a divoké kachny, které jsou přenašeči nemoci už několik staletí a virus pro ně není tak nebezpečný jako pro drůbež.
Na konci října oznámilo první letošní případ ptačí chřipky podtypu H5N1 Slovinsko. Opětovnému vzestupu viru čelí i další evropské země. Francouzský úřad pro dohled nad zdravím zvířat (ESA) uvedl, že od srpna do poloviny října se v 11 evropských zemích objevilo 56 ohnisek nákazy. Bylo to převážně v Polsku, největším producentovi drůbeže v EU, dále ve Španělsku a v Německu. První případy ptačí chřipky v této sezoně oznámily v druhé polovině října také Belgie a Slovensko.
