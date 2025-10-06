Po vážné nemoci zemřela Dana Drábová (†64), šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Po vážné nemoci dnes zemřela dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová, bylo jí 64 let. ČTK to oznámil úřad. V čele instituce stála od roku 1999, zapojila se také do komunální politiky.
„S hlubokou lítostí si Vás dovoluji informovat, že předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, paní Dana Drábová, dnes, 6. října 2025, následkem vážné nemoci zemřela,“ sdělil SÚJB.
Dana Drábová byla populární česká jaderná inženýrka, lokální a regionální politička. Od roku 1999 je předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Od roku 2010 zastávala post místostarostky Pyšel a v letech 2016 až 2017 byla zastupitelkou Středočeského kraje.
Proslavila se nejen znalostí jaderné fyziky, ale hlavně tím, jak ji dokázala objasnit pro laickou veřejnost. Její statusy o „radiační situaci na Ukrajině“ bavily sociální síť X. Drábová se aktivně zabývala politickou situací na Ukrajině a silně se vymezovala proti Putinovu Rusku a jeho invazi na sousední Ukrajinu.
Na profilu Drábové na sociální síti X, na kterém po ruském napadení Ukrajiny pravidelně informovala o radiační situaci na Ukrajině, se dnes odpoledne objevila informace, že zemřela po krátké těžké nemoci v kruhu nejbližších.
Na Drábovou vzpomíná i město Pyšely. „V našich srdcích zůstane navždy,“ uvedlo na svém webu.
Drábovou do čela SÚJB jmenovala poprvé v říjnu 1999 tehdejší sociálnědemokratická vláda Miloše Zemana, naposledy jí mandát před dvěma lety prodloužila současná vláda Petra Fialy (ODS).
Začátek její profesní kariéry ovlivnila havárie v sovětské jaderné elektrárně Černobyl. V poslední době se často vyjadřovala k situaci na Ruskem napadené Ukrajině, zejména k možnému zamoření v případu jaderné havárie.
Drábová byla držitelkou řady ocenění, měla ale i kritiky, například z řad ekologů. Někteří se pozastavovali nad délkou jejího funkčního období v čele SÚJB.
Reakce Petra Pavla
K jejímu skonu se mezi prvními vyjádřil prezident Petr Pavel. „Odešla osobnost, která pro bezpečí naší země vykonala opravdu výjimečnou práci. Měl jsem ji rád za její odvahu, lidskost, smysl pro humor. Vážil jsem si její odbornosti a obdivoval její bezprostřednost a charisma. V mých očích vždy byla skutečnou a neokázalou vlastenkou, vzorem skromnosti, vlídnosti a především dobrým člověkem. Nejen mně bude moc chybět,“ napsal na síť X.
Úžasná žena.