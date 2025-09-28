Ve Staré Boleslavi vrcholí Národní svatováclavská pouť: Davy poutníků i vystavené relikvie
Ve Staré Boleslavi na Mariánském náměstí začala dnes v 10:00 poutní mše, kterou vrcholí Národní svatováclavská pouť. Poblíž kostela, kde byl před 1090 lety zavražděn kníže Václav, si odkaz českého patrona připomínají davy lidí. Bohoslužbu slouží apoštolský nuncius v ČR Jude Thaddeus Okolo, kazatelem je pražský arcibiskup Jan Graubner. U příležitosti letošního 80. výročí konce druhé světové války pouť připomene i utrpení jejích obětí. Hlína ze čtyř míst utrpení českého lidu v době druhé světové války, přinesená v obětním průvodu, má být po mši uložená v truhlicích v kryptě baziliky svatého Václava.
Do Staré Boleslavi se tradičně vypravují i pěší poutníci. Na patnáctikilometrovou trasu pražské pěší pouti se vydávají věřící z několika farností, vyrazili v 05:00 z pražských Kyjí přes Jenštejn. K brandýskému zámku, kde dostali požehnání od Graubnera, dorazili po 08:30. „Dnes nás šlo přes 40 a šlo se krásně,“ řekl organizátor pouti farář Edward Walzcyk, pěší poutě pořádá asi 18 let. Z Rajské zahrady se v 05:30 připojila k poutní skupině i Anna Brabcová. „I to ranní vstávání bylo příjemnější, protože jsem se těšila, že oslavím svatého Václava,“ řekla. V pěším putování vidí příležitost víc se zamýšlet, modlit se a obětovat kroky za těžkosti světa.
Mariánské náměstí a jeho širší okolí je uzavřeno pro dopravu, řidiči musí zaparkovat na okraji města nebo v menších postranních ulicích. Na pořádek dohlíží desítky policistů, skauti pomáhají s organizací akce.
Při mši je na pódiu vedle hlavního oltáře vystavena relikviářová busta knížete, takzvaná herma, s částí světcových ostatků. Nejvzácnější relikvii, lebku svatého Václava, si mohou lidé do odpoledne prohlédnout v kryptě sv. Kosmy a Damiána v bazilice sv. Václava. Do poutního místa dorazila v sobotu večer v novém relikviáři, který má díky speciálním technologiím zabránit tomu, aby lebku národního světce a patrona poškozovaly při transportu zejména změny klimatu. Na výzdobě relikviáře se podíleli přední brusiči a klenotníci.
Den české státnosti
Kromě poutní mše se dnes koná i řada dalších akcí, v areálu u baziliky sv. Václava je od rána Svatováclavské tržiště s ukázkami řemesel. Bohatý hudební program připravilo město na Mariánském náměstí i v areálu letního kina Houštka, koná se od odpoledne do večerních hodin.
Stará Boleslav je nejstarším českým poutním místem spojeným se svatováclavskou tradicí i mariánským kultem. Národní svatováclavskou pouť obnovila římskokatolická církev v roce 2003.
Svatý Václav byl zavražděn 28. září roku 935 svými odpůrci, mezi něž patřil také jeho bratr Boleslav I. Za věčného vládce české země byl prohlášen už ve 12. století, svatováclavský kult rozšířil po Evropě Karel IV. Za druhé světové války byl zneužit nacisty, komunistický režim zase vydával Václava za slabocha. Státním svátkem je 28. září od roku 2000 a v kalendáři je označen jako Den české státnosti.
Bohoslužbu k oslavám české státnosti a svatého Václava slouží duchovní z Nigérie !!! To je něco tak absurdního, že se to ani nedá výstižně pojmenovat...možná je to příprava na budoucnost našeho národa...