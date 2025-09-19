Vařili z prošlého masa? KFC v Česku řeší obří průšvih

Kontroloři SZPI nechali za půlrok uzavřít už na sedmdesát stravovacích podniků. Výsledky byly děsivé!
Řetězci s rychlím občerstvením KFC dochází kvůli koronaviru kuřata.
Autor: ČTK - 
19. září 2025
15:23

V liberecké restauraci řetězce s rychlým občerstvením KFC odhalila kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI), že se k výrobě jídla používalo marinované maso s prošlým datem použitelnosti. Společnost AmRest, která řetězec v Česku provozuje, tím porušila zákon o potravinách a SZPI s ní zahájí správní řízení o uložení pokuty. Jde o první zjištění z velkého množství kontrol, z nichž většina není dosud dokončená, řekl dnes ČTK mluvčí Pavel Kopřiva. SZPI jedná na podnět novináře Jana Tuny. ČTK poslala žádost o vyjádření provozovateli restaurací, zatím neodpověděl.

Masa, které bylo po datu použitelnosti, bylo téměř devět kilogramů a inspekce je také zakázala uvádět na trh. Důvodem desítek kontrol se stal podnět, který podle Kopřivy informoval o údajném rozsáhlém porušování předpisů. Zvýšená intenzita kontrol bude ještě pokračovat. Kontroly souvisí s kauzou, kterou zveřejnil Tuna na youtube Tuna versus.

Klíčovým problémem má být falšování údajů o trvanlivosti masa a příprava jídel z masa, které zapáchá či je zkažené. Podle Tuny nejde o nahodilou věc, ale o běžnou praxi. V jeho reportáži vystoupilo více bývalých či současných zaměstnanců.

Řetězce rychlého občerstvení kontroluje SZPI na základně novely zákona od začátku letošního roku. Před podáním podnětu, tedy do 12. srpna, udělali inspektoři v KFC zhruba 70 kontrol, v devíti případech zjistili nějaký prohřešek. Žádný však nesouvisel s falšováním trvanlivosti a prodejem jídla z masa nevhodného k lidské spotřebě. Podle Kopřivy šlo o různá porušení hygienických zařízení, ve dvou případech byly zjištěny nevyhovující vzorky jídla, ale nikdy nešlo o porušení bezpečnosti. „V jednom případě byly v ledu nalezeny koliformní bakterie v nadlimitním množství a jednou bylo nadlimitní množství těchto bakterií i v jídle,“ uvedl Kopřiva. A v jednom případě provozovatel restaurace nedokázal předložit nabývací doklady k potravinám.

Jde o prohřešky, s nimiž se SZPI setkává i v jiných restauracích. Letos od 1. ledna do 12. srpna uzavřela dočasně 82 provozoven pro podstatná porušení hygieny.

nordmedia ( 19. září 2025 16:35 )

České KFC je hnus. Už několikrát jsem tam jídlo vrátil.

Stefan Antala ( 19. září 2025 15:58 )

To není jen v KFC takové maso by kontrola našla i v restauracích

Zobrazit celou diskusi
