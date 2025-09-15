Pavel, Vystrčil a spol. po roce odemkli korunovační klenoty! Vystavené budou do konce září
Sedm zástupců státu, katolické církve a města Prahy v pondělí po 17. hodině v katedrále svatého Víta na Pražském hradě otevřelo Korunní komoru, v níž jsou uloženy korunovační klenoty. Jedny z nejvýznamnějších symbolů české státnosti nevyčíslitelné hodnoty budou od úterý do 29. září zdarma vystaveny v nedalekém Vladislavském sále.
V prvních dvou dnech bude výstava otevřená pro školní kolektivy, od čtvrtka 18. září si klenoty mohou prohlédnout další zájemci a turisté. Cílem letošní výstavy je seznámit návštěvníky s osudem královských insignií za druhé světové války.
Stejně jako v minulosti bude výstava zdarma a podle informací Hradu bude otevřena vždy od 09:00 do 17:00. Pořídit či rezervovat vstupenky předem není možné. Loni klenoty zhlédlo přes 46.000 návštěvníků.
Letos podle Evy Jiřičné
Vstup na výstavu bude z Hradčanského náměstí brankou do Jižních zahrad, přes Býčí schodiště na třetí hradní nádvoří a odtud do Starého královského paláce. Expozice nese název České korunovační klenoty: Poklad v temnotě, její koncept připravilo studio Evy Jiřičné. Návštěvníci si budou moci prohlédnout materiály z fondů a sbírek Archivu prezidentské kanceláře, Správy Pražského hradu a Fotoarchivu ČTK. Součástí výstavy budou písemné prameny, dobové fotografie i předměty.
Lidé se při návštěvě Vladislavského sálu podle organizátorů seznámí například s takřka detektivním příběhem o přísně utajovaném převozu insignií na Slovensko v roce 1938 i o jejich urychleném návratu zpět do Prahy. Návštěvníci uvidí také fotografie z doby, kdy měl část klíčů od Korunní komory v držení zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich, nebo nákres komory, v níž byly klenoty zazděny v době hrozby leteckého bombardování Prahy. Chybět nebude ani dubová bedna vyrobená pro transport korunovačních klenotů, podpisová razítka prezidenta Emila Háchy či originál protokolu z jednání Háchy s Adolfem Hitlerem v Berlíně v předvečer vyhlášení protektorátu Čechy a Morava.
Naposledy české korunovační klenoty sloužily svému účelu 7. září 1836 při korunovaci Ferdinanda Dobrotivého. Jeho nástupce František Josef I. ani poslední rakouský císař Karel I. korunováni nebyli.
Do loňska byly klenoty na Pražském hradě vystaveny od vzniku samostatné České republiky osmkrát - dvakrát za prezidentů Václava Havla a Václava Klause a čtyřikrát za Miloše Zemana. Rekordní délku měla výstava v květnu 2016, kdy trvala 15 dní.
Tradice vystavování korunovačních klenotů sahá až do první republiky. První veřejná expozice se konala v roce 1929 při příležitosti 1000. výročí smrti svatého Václava. Klenoty byly zpřístupněny i po druhé světové válce v roce 1945, dvakrát v 50. letech, v přelomovém roce 1968 i za normalizace. Vždy si je přišly prohlédnout desetitisíce návštěvníků.
Laik (návštěvník) asi určitě nepozná rozdíl mezi kopií a originálem. Ten je v symbolické rovině a hodnotě. Tak je nechme zavřené nebo vystavené napořád...
A bude o problém míň. Mám dojem, že jinde jsou vystavené pořád (Rakousko, Maďarsko, Anglie) - nevím...