Průměrná sazba hypoték klesla pod pět procent. Analytici: Očekává se zdražení?
Průměrná sazba hypoték na počátku září klesla po dvou měsících zpět pod pětiprocentní hranici. Činila 4,99 procenta, ve srovnání se srpnem se snížila o 0,06 procentního bodu. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.
Ke snížení Hypoindexu přispělo, že některé banky přišly na počátku září s akčními nabídkami, uvedl analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora. „Zůstává však otázkou, zda se v průběhu měsíce přidají i další banky, což by mohlo index stlačit ještě níže. Úpravy sazeb se dosud týkaly hlavně institucí, které nabízely vyšší úrokové sazby než nejlevnější hráči na trhu. Nejnižší běžně dostupná sazba se tak stále pohybuje těsně nad čtyřmi procenty,“ doplnil Sýkora.
Upozornil také, že banky stále více přizpůsobují své nabídky rizikovému profilu klienta, výši jeho vlastních zdrojů i účelu úvěru. Kvůli tomu může jeden klient získat hypotéku s úrokem 4,2 procenta a jiný s úrokem přes pět procent, i když o ni požádají u stejné banky.
Nejnižší sazby jsou nyní u hypoték s tříletou fixací s odhadní cenou nemovitosti (LTV) do 80 procent, kde činí v průměru 4,51 procenta. Pod pět procent se lze dostat také u úvěrů s roční fixací a LTV do 80 procent, kde sazba činí 4,94 procenta. Naopak nejdražší jsou desetileté fixace.
Rychlé zlevnění hypotečních úvěrů se nyní neočekává. „Už delší dobu upozorňujeme, že výraznější pokles nelze čekat. Případné slevy přinášejí spíše akční nabídky bank a konkurenční prostředí. Naopak geopolitická nejistota a inflace, umocněná kroky americké administrativy, tlačí úrokové swapy mírně nahoru. Tento růst ale není dramatický, a proto neočekáváme, že by vedl ke zdražení hypoték,“ uvedl vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select Tom Kadeřábek.
Měsíční splátka hypotečního úvěru 3,5 milionu korun, sjednaného do 80 procent LTV při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 4,99 procenta v září činila 20.450 korun. Proti srpnu se snížila o 121 korun, ve srovnání s počátkem letošního roku je nižší o 281 korun.
