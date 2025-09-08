Škoda představila žhavou novinku: Nástupcem »oktávky« tenhle elektrický kombík!
Automobilka Škoda Auto chystá elektrické kombi jako nástupce Octavie. Na veletrhu IAA Mobility v Mnichově představila studii vozu s názvem Vision O s kufrem o objemu přes 650 litrů a novou přední maskou. Začít vyrábět ho chce v příštím desetiletí na budoucí elektrické platformě koncernu Volkswagen. Škoda to dnes oznámila v tiskové zprávě.
- V Mladé Boleslavi už mají sestrojené nové elektrické kombi, jež má postupně nahradit populární octavii. Na veletrhu IAA Mobility v Mnichově představuje studii vozu s názvem Vision O s kufrem o objemu přes 650 litrů a novou přední maskou.
- Začít vyrábět ho chce v příštím desetiletí na budoucí elektrické platformě koncernu VW.
- Auto je ve všech směrech lehce větší (4,85×1,9×1,5 m) než stávající Octavia combi a má i o 90 litrů větší kufr. Disponuje pokročilými funkcemi autonomního řízení i spoustou funkcí využívajících umělou inteligenci.
- Má velkou horizontální obrazovkou přes palubní desku, plně integrovanou lednici a zajímavostí je křídlové (protisměrné) otvírání dveří známé dosud zejména od limuzín zn. Rolls-Royce.
- „Koncept Vision O navazuje na vedoucí postavení značky Škoda v segmentu kombi v Evropě, představuje elektrifikovanou budoucnost značky a zdokonalený designový jazyk Modern Solid,“ uvádí Škoda Auto na svých stránkách.
Auto měří na délku 4,85 metru, na šířku 1,9 metru a je vysoké 1,5 metru Je tak zhruba o 15 centimetrů delší než stávající Octavia Combi, zároveň o několik centimetrů širší a také vyšší.
Zavazadlový prostor je větší o 90 litrů. Přední část vozu je vybavena aktivními žaluziemi, které otevírají chladicí otvory, zatímco kanály po stranách odvádějí přebytečný vzduch směrem ke kolům.
Vůz disponuje pokročilými funkcemi autonomního řízení, které mu umožňují samostatně zvládat všechny úkoly související s řízením, s výjimkou náročných podmínek, jako je silný déšť a snížená viditelnost. Kromě toho univerzální režim Tranquil upravuje konfiguraci sedadel.
„U Vision O forma následuje funkci. Aktivní chlazení a ventilace kapoty zlepšují aerodynamickou účinnost, což se promítá do delšího dojezdu a sníženého dopadu na životní prostředí. Produkční model bude založen na budoucí platformě Volkswagen Group plánované na příští desetiletí, přičemž vývoj bude upřednostňovat účinnost, udržitelnost, robustnost a menší ekologickou stopu,“ uvedl člen představenstva společnosti odpovědný za technický vývoj Johannes Neft.
Jedním z prvků přepracované architektury uživatelského prostředí je horizontální obrazovka na palubní desce s možností personalizace informací pro řidiče i spolujezdce. Integrovány jsou nové funkce umělé inteligence (AI) a nové bio adaptivní osvětlení automaticky přizpůsobuje vnitřní osvětlení přirozeným světelným cyklům. Novinkou je přenosný reproduktor nebo plně integrovaná lednička.
Škoda je díky prodeji modelů Octavia Combi a Superb Combi od roku 2016 lídrem evropského segmentu kombi. Se třemi miliony prodaných vozů Octavia Combi od roku 1998 ve čtyřech generacích verze kombi významně přispěla k celosvětovému úspěchu této modelové řady. K tomu pomohl i model Superb Combi, kterého se od roku 2008 prodalo 650.000 kusů. Mezi první modely Škoda, které lze považovat za předchůdce segmentu kombi, patří L&K 110 a Škoda 1101 Tudor Station Wagon.
Škoda v současnosti vyrábí elektrické modely SUV Enyaq a Elroq. Vedle toho chystá malý elektromobil Epiq a také velký sedmimístný model.
Škoda Epiq je malý městský crossover s délkou 4,1 m a dojezdem 425 km by se měl začít vyrábět už napřesrok za cenu cca 25 000 eur (= 612 000 korun).
Tradiční mezinárodní autosalon v Mnichově IAA Mobility oficiálně začíná v úterý. Dnes byl tiskový den, kdy automobilky a technologické firmy představují novinářům své novinky.
