Zdravotní úřad varuje: Klíšťové encefalitidy a boreliózy je nejvíc za deset let

8. září 2025
13:36

Nemocí přenášených klíšťaty letos do konce srpna lékaři zachytili nejvíc za posledních deset let. Klíšťové encefalitidy bylo 517 případů, loni ve stejném období 490. Výrazně přibylo lymské boreliózy, jen v srpnu se objevilo 2646 případů. Loni jich bylo zhruba stejně za osm měsíců, v srpnu čtyřnásobně méně. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Odborníci očekávají další nárůst na podzim kvůli houbařské sezoně, v posledních dvou letech přibyla více než třetina případů v posledních měsících roku.

„Po přisátí infikovaného klíštěte se u klíšťové encefalitidy objevují nejprve příznaky podobné chřipce. Ty mohou nakrátko odeznít a poté se vrací o něco horší, s výraznými bolestmi hlavy, tuhnutím šíje, třesy, poruchou rovnováhy a dalšími neurologickými příznaky,“ popsala Dita Smíšková z Kliniky infekčních nemocí 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Bulovka.

Borelióza může být často bezpříznaková, před případnými příznaky se však často objeví typická červená skvrna v místě přisátí klíštěte, takzvané erythema migrans. Další příznaky mohou být podobné jako u encefalitidy, tedy chřipce podobná únava, horečka nebo bolesti svalů a kloubů.

Na rozdíl od lymské boreliózy, na kterou zabírají antibiotika, na klíšťovou encefalitidu zatím neexistuje specifická léčba. Naopak vakcína je zatím jen proti encefalitidě, u boreliózy na ní vědci pracují. „Je vhodné očkovat všechny, kdo žijí v oblastech s infikovanými klíšťaty, což je v současné době prakticky celá Česká republika,“ dodala Smíšková.

Očkování mají z veřejného zdravotního pojištění hrazeno lidé nad 50 let, ostatní si mohou nechat část jeho ceny zpětně zdravotní pojišťovnou proplatit. Podle loňského průzkumu bylo v ČR očkováno asi 39 procent lidí ve věku nad 65 let, 37 procent mezi 55 a 64 lety a 46 procent ve věku 35 až 54 let. Nejvíc očkovaných dětí je ve věku čtyř až šesti let, a to 57,6 procenta, u mladších je to 35 procent, dětí mezi sedmi a deseti lety 44,5 procenta.

