Zdravotní úřad varuje: Klíšťové encefalitidy a boreliózy je nejvíc za deset let
Nemocí přenášených klíšťaty letos do konce srpna lékaři zachytili nejvíc za posledních deset let. Klíšťové encefalitidy bylo 517 případů, loni ve stejném období 490. Výrazně přibylo lymské boreliózy, jen v srpnu se objevilo 2646 případů. Loni jich bylo zhruba stejně za osm měsíců, v srpnu čtyřnásobně méně. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Odborníci očekávají další nárůst na podzim kvůli houbařské sezoně, v posledních dvou letech přibyla více než třetina případů v posledních měsících roku.
„Po přisátí infikovaného klíštěte se u klíšťové encefalitidy objevují nejprve příznaky podobné chřipce. Ty mohou nakrátko odeznít a poté se vrací o něco horší, s výraznými bolestmi hlavy, tuhnutím šíje, třesy, poruchou rovnováhy a dalšími neurologickými příznaky,“ popsala Dita Smíšková z Kliniky infekčních nemocí 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Bulovka.
Borelióza může být často bezpříznaková, před případnými příznaky se však často objeví typická červená skvrna v místě přisátí klíštěte, takzvané erythema migrans. Další příznaky mohou být podobné jako u encefalitidy, tedy chřipce podobná únava, horečka nebo bolesti svalů a kloubů.
Na rozdíl od lymské boreliózy, na kterou zabírají antibiotika, na klíšťovou encefalitidu zatím neexistuje specifická léčba. Naopak vakcína je zatím jen proti encefalitidě, u boreliózy na ní vědci pracují. „Je vhodné očkovat všechny, kdo žijí v oblastech s infikovanými klíšťaty, což je v současné době prakticky celá Česká republika,“ dodala Smíšková.
Očkování mají z veřejného zdravotního pojištění hrazeno lidé nad 50 let, ostatní si mohou nechat část jeho ceny zpětně zdravotní pojišťovnou proplatit. Podle loňského průzkumu bylo v ČR očkováno asi 39 procent lidí ve věku nad 65 let, 37 procent mezi 55 a 64 lety a 46 procent ve věku 35 až 54 let. Nejvíc očkovaných dětí je ve věku čtyř až šesti let, a to 57,6 procenta, u mladších je to 35 procent, dětí mezi sedmi a deseti lety 44,5 procenta.
