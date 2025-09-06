Fanoušci vyrazili ke Kutné Hoře. Festival Kingdom Come: Deliverance vzbudil pozornost i v zahraničí
Na první oficiální fanouškovský festival Kingdom Come: Deliverence dnes v Malešově u Kutné Hory přijelo mnoho lidí ze zahraničí, často v kostýmech. Vyprodaná akce pro 2500 lidí byla zároveň i poděkováním pro komunitu kolem hry, kterou fanoušci v roce 2014 zásadně podpořili ve financování, řekl dnes ČTK mluvčí Warhorse Studios Tobias Stolz-Zwilling. Pokračování Kingdom Come: Deliverance vydalo Warhorse Studios na začátku letošního února.
Fanoušci hry mohli dnes vidět třeba koně ve středověké výstroji, ukázky střelby z kuše a z luku, mohli si také vyzkoušet hru na středověké hudební nástroje, napsat středověké písmo a zahrát si tematické únikové hry. „Je to pro nás způsob, jak jim poděkovat, jak něco vrátit,“ uvedl Stolz-Zwilling.
Podle něj počítačové hry stále nejsou považované za mainstreamové způsoby zábavy jako třeba film a hudba, ale právě hry jako Kingdom Come to pomáhají měnit a lidem ukazují, že mohou být víc jen tupá zábava, ale mohou také inspirovat.
Na festival přijela například také Ola Puchala z Varšavy. „Festival je úžasný, opravdu stálo za to sem cestovat sedm hodin a potkat ostatní lidi a stát se součástí komunity,“ řekla žena ČTK. Přijela ve vlastnoručně vyrobeném kostýmu jedné z postav hry, která se jmenuje Racek Kobyla a je inspirovaná skutečnou historickou postavou šlechtice.
Další návštěvník, Zijie Zhang z Číny, měl na sobě středověkou zbroj vážící 40 kilogramů. V první hře Kingdom Come: Deliverence ocenil autenticitu, ale druhou má raději. „Druhá má velmi dobrý příběh, hratelnost i dobrou atmosféru,“ řekl.
Prodej vstupenek začal 1. srpna, vyprodány byly za měsíc. Podle Anny Lánské z pořadatelského týmu není vyloučeno, že by se mohl v příštím roce festival zvětšit, ale je to otázka dalších jednání. „Obecně fanoušci Kingdom Come: Deliverence jsou strašně trpěliví, milí a spořádaní lidé, takže my víme, že to bude vždycky pro obě strany, jak pro organizátory, tak pro ně příjemné,“ dodala.
Kvůli festivalu byly posílené spoje veřejné dopravy, připraveny byly kyvadlové autobusy a parkoviště. Návštěvníky očekávala i Kutná Hora. Podle jejího starosty Lukáše Seiferta (ODS) to pro město přináší příležitost pro místní živnostníky a podnikatele, řekl ve čtvrtek ČTK.
Hra Kingdom Come: Deliverance 2 se odehrává na počátku 15. století v době politického souboje Václava IV. a jeho bratra Zikmunda. Hráči v ní objevují krajinu Českého ráje a právě Kutné Hory a jejího okolí. Malešov samotný je také ve hře, návštěvníci si to tedy dnes mohli prohlédnout, jak vypadá ve skutečnosti.
