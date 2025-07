ONLINE: Velký výpadek proudu v Česku! Kolaps MHD i železnice. Dodávky se povedlo obnovit téměř všude

„Občany určitě zajímá příčina, ta je důležitá, vždycky se vyrojí řada spekulací a fám a ono je potřeba ty spekulace a fámy vyvracet. Prostě technická příčina, závažná, dokáže způsobit i to, co se dneska v Česku stalo. Vždycky bývá tradicí, že se objeví celá řada odborníků, kteří hned mají jasno, jak se stalo. Já bych nejprve nechal promluvit ty skutečné odborníky. Tu prvotní příčinu máme, ten podrobný popis určitě bude předmětem dalšího odborného zkoumání a my jako vláda už od začátku říkáme: my si necháme udělat podrobnou analýzu té situace,“ vzkázal vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

„V téhle chvíli politika žádnou roli nehraje, ae soustředíme se na to, aby dodávky elektřiny byly co nejdříve opět v každé domácnosti v Česku,“ podotkl Rakušan. Zopakoval, že za dnešním problémem stála „vážná technická příčina“. „Nejedná se o žádný zásah cizí moci nebo nějaký vážný kybernetický útok na naší soustavu,“ pokračoval.

Rakušan děkoval rovněž občanům v postižených regionech. „Také se ukazuje, že to, co občas bývá bráno jako formální hraní si na nějakou krizi, má velký smysl. A to jsou cvičení. A několik zásadních cvičení velkého rozsahu k blackoutu v ČR proběhlo a ukazuje se, že z těch zkušeností čerpat v téhle chvíli umíme,“ doplnil Rakušan. Děkoval i jednotkám IZS. „Hasiči 250 zásahů ve výtazích v Česku,“ vypočítával Rakušan.