Potíže českých turistů v Egyptě. Klienti Blue Style uvízli v Hurghadě i Marsa Alam

S obřími potížemi se potýkají čeští turisté, kteří jsou v Egyptě s cestovní kanceláří Blue Style. Část klientů uvízla, cestovka jim opakovaně mění časy letů, další lety jsou podle stránek Letiště Praha zrušeny. Týká se to jak letů do Prahy, Ostravy, tak i Brna do a z obou nejpopulárnějších destinací, Hurghady a Marsa Alam.

Potíže odstartovaly už v pondělí při letu z Marsa Alam, ten nabral obří zpoždění, klienti se vrátili až v úterý brzy ráno. Následovaly opakované změny času letů do Hurghady a s tím související návrat klientů zpět do Česka. Lidé vytýkají cestovce, že museli čekat na recepci hotelu. Někteří si prodloužení pobytu platili ze svého.

„Měli jsme letět dnes ve 13:30. Před chvílí jsme zjistili, že poletíme ve 3:45 ráno s jinou leteckou společností. Tady lidi úplně vyvádí. Delegátka spolupracuje, Blue Style nám slíbil odměnu. Bylo nám doporučeno prodloužit si pobyt za poplatek, který bude kompenzován,“ popsal čtenář Blesku. „Máme den dovolené na víc, jsme v klidu, ale někteří tu mají zítra zápis s dětmi do škol,“ doplnil.

Chaos a váznoucí komunikace

Chaos popisují i další klienti. „My měli letět dnes ráno v 1:20, posunuto z 31. 3. na 1. 4. V noci pro nás nepřijel autobus, a když jsme volali delegátovi, tak nám řekl, že je letadlo zrušeno a poletíme možná dnes odpoledne. A tak trávíme čas od včera na recepci hotelu. Je tu někdo, kdo ví víc? Myslím, zda odpo nějaké letadlo přiletí? Prosím info,“ napsala ve skupině klientka Ingeborg. „My měli letět taky 1.20 h v noci... Nakonec jsme si museli koupit pokoj, abychom na recepci nestáli až do rána,“ doplnila Hana, další z nich. Podle údajů Letiště Praha odletěl spoj do Hurghady dnes v 8:05, zpáteční by měl přistát po 18:00.

Potíže se týkají i destinace Marsa Alam. „Odlet byl původně dnes 1. 4. 2025 v 6.50 do Ostravy, dle informací na nástěnce let odložen na 13.10. Z hotelu jsme měli odjet 9.05, bohužel neodjeli. Dle informací na recepci máme čekat na další pokyny kolem poledne.... Je 15.50, a pořád nic, čekáme... Stále žádné informace,“ popsali klienti.

Podle nich CK mění i dopravce, který je měl odvézt zpět do Česka. „My měli dnes odlétat z Marsy do Prahy, původně Skyline 23:55, včera info, že s JKL v 15:25, dnes zase změna na 23:55 a poslední info, že letíme zítra kolem 15 h. Hrůza, jsem také naštvaná, vím, že delegáti za nic nemůžou, čekají na informace z Prahy, ale člověk už zítra potřeboval být doma, a teď je v nejistotě, kdy a jestli vůbec odletí,“ popisují další.

Na několikrát odložený let z Marsa Alam si stěžuje i Markéta. Navzdory tomu, že má s sebou děti, jim CK neprodloužila ubytování. Zatím poslední informaci, kterou dostala, je to, že by měla i s rodinou letět ve 2:20 ráno. „Nemáme kam jít, hotel nám pokoj nedá, asi uložím děti ven,“ popsala.

Další potíže ale mají klienti z Ostravy a Brna. Web Novinky.cz přinesl svědectví dalších klientů, podle nich ani zástupci CK nebyli schopni říct, kdy klienty dostanou domů. „Neví to delegát a nevědí to ani na letišti, kam jsem volala. V tuto chvíli je situace taková, že jim let byl již čtyřikrát zrušen a že prý prostě pro ně nemají letadlo, které by je dopravilo zpět do ČR,“ řekla Novinkám matka jedné z cestujících.

Redakce Blesk Zpráv oslovila CK Blue Style už dopoledne, ta ani po urgenci na dotazy nereagovala. S potížemi se cestovka potýkala už v uplynulých týdnech u několika letů, všechny operovaly aerolinky Skyline.