Nadšený jekot i létání tělních tekutin: Studenti i youtubeři zkusili stav beztíže

Více než 20 českých osobností a vybraných studentů si v neděli vyzkoušelo stav beztíže ve speciálním letounu Airbus 310. Parabolický zhruba dvouhodinový let odstartoval po jedenácté hodině. Speciální letoun s přezdívkou „Vomit Comet“ dorazil na pražské letiště včera. Na palubě byli také známí youtubeři, ale také český astronaut ve výcviku. Posádku k letounu doprovodil prezident Petr Pavel. Na tiskové konferenci pasažéři přiznali, že let byl náročný a na palubě létalo i pár tělních tekutin.

Přes dvacet žáků a studentů v doprovodu astronauta ve výcviku Aleše Svobody se zúčastnilo parabolického letu v letounu Airbus A310. Zažili stav beztíže v rámci projektu mise Zero-G, který organizuje projekt Česká cesta do vesmíru.

Let začal krátce po jedenácté hodině, z původní dvacítky studentů se na palubě nakonec vyskytlo 26 žáků. Do projektu se původně přihlásilo 861 žáků, finalisté museli před letem zvládnou řadu testů. Výběr členů posádky mise Zero-G začal loni na podzim a zahrnoval několik etap. Kadeti absolvovali testy, které se zaměřovaly na komunikační dovednosti, schopnost motivovat ostatní, úroveň angličtiny, paměť, rychlost reakce nebo rozpoznávání emocí. Nevyhnuli se ani testování fyzické kondice. Let se dal sledovat i na volně dostupném radaru.

Posádku doplnily známé osobnosti jako youtubeři Karel „Kovy“ Kovář, Martin Mikyska, umělec Yemi A.D. či moderátor Daniel Stach. Posádku doprovodil také ministr dopravy Martin Kupka (ODS), ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) a prezident Petr Pavel.

„Jako středně velký národ můžeme mít vize a můžeme je naplňovat,“ uvedl Kupka na tiskové konferenci, která proběhla po samotném letu.

Letoun A310, který pojmul posádku českých studentů a osobností k letu, kde mimo jiné bude vyvolán stav beztíže (30.3.2025) | ČTK / Říhová Michaela

Létání tělních tekutin i nadšený jekot

„Dokonce těch bílých sáčků, který každý dostal jeden, se nepodařilo naplnit více než pět nebo šest,“ okomentoval let budoucí český astronaut s narážkou na zvracení na palubě.

„Já jsem byl ochoten riskovat bezpečí celé posádky a pytlík sem nepoužíval. Viděl jsem kolegu, co ho používal a taky mě to trošku nahodilo, ale zvládl sem to,“ okomentoval podobné téma youtuber Mikyska. Dodal, že měl dva úkoly a oba splnil. „Dvojný salto a vyrotovat budoucího českýho astronauta.“

„Ještě nikdy mě nekoplo tolik lidí do hlavy. Nikdy jsem nevěděl, co všechno se dá dělat proto, abyste se v letu něčemu vyhli. Třeba tělním tekutinám,“ dodal další youtuber alias Kovy.

Děti podle vyjádření dalšího mluvčího Jana Spratka z pražského planetaria byly nadšené a skandovaly, aby se letadlo zhouplo ještě jednou. Ten uvedl, že si člověk neumí představit, jak moc se člověk ve stavu beztíže může odrazit od jiného či jak tvrdě může dopadnout na stěnu letadla.

Podle jedné ze studentek to byl pocit, jako když se dítě dostane na své oblíené hřiště a už při první paralobole byla paluba naplněná nadšeným jekotem.

Herečka Jana Plodková si let užila, ale přiznala, že když oznámili, že je čekají poslední čtyři paraboly, nechtěla už ani jednu a doslova lezla po čtyřech.

Letadlo dorazilo na pražské letiště během sobotního dne a nese si překladově zajímavou přezdívku „Vomit Comet“. Jsme teprve třetím státem, který měl tu šanci vyzkoušet letadlo přímo na domácí půdě.