Kolaps vlakové dopravy v Česku: Provoz na tratích vázl kvůli výpadku zabezpečovacího systému

Železniční provoz na koridorových tratích v České republice komplikoval od dnešního rána několik hodin rozsáhlý výpadek zabezpečovacího zařízení ETCS. Podle mluvčího drážních hasičů Martina Kavky byl příčinou nefunkční GSM-R signál, který spravuje externí dodavatel. Závadu se podařilo odstranit kolem 10:45, systém již začal opět nabíhat. Zpoždění vlaků by se tak měla postupně snižovat, uvedly na svém webu České dráhy (ČD).

Přechod na ETCS začal na koridorech v Česku od letošního 1. ledna. Nejprve to bylo na trati Česká Třebová - Olomouc - Přerov, poté Břeclav - Bohumín, následně Česká Třebová - Břeclav a nakonec Praha-Běchovice - Česká Třebová.

Provoz na těchto koridorech byl dnes zhruba šest hodin omezený v dálkové i regionální dopravě, vlaky se zpožďovaly i o více než hodinu. Po výpadku ETCS musely z bezpečnostních důvodu preventivně zastavit. Postupně provoz přešel na původní zabezpečovací systém, který fungoval před letošním 1. lednem. Vlaky navíc musely jezdit sníženou rychlostí 100 km/h. „Na takové situace je Správa železnic připravena a aktivoval se předem připravený bezpečnostní scénář,“ podotkl Kavka.

„V 10:45 hodin je provoz obnoven, dochází k postupné stabilizaci provozu,“ uvedly později České dráhy. Zároveň ale upozornily, že některé vlaky mohou být stále zpožděné. „Dispečeři intenzivně pracují na minimalizaci zpoždění. Cestující prosíme, aby i nadále sledovali aktuální informace o provozu našich vlaků na webu a v aplikaci Můj vlak,“ dodal po 11:15 národní dopravce na síti X.

Z důvodu výpadku zabezpečovacího zařízení je od ranních hodin omezen provoz vlaků na koridorových tratích a spoje nabírají zpoždění. Správa železnic intenzivně pracuje na nápravě.



Prosíme cestující, aby sledovali naše webové stránky https://t.co/5aeTy8RtMf nebo aplikaci Můj… — České dráhy (@ceskedrahy_) March 15, 2025

Systém ETCS funguje jako nezávislý dohled nad vlaky, který automaticky zasáhne v okamžiku chyby strojvedoucího nebo při jiné nežádoucí situaci a nouzově zabrzdí vlak. Spolu s lokomotivami se instaluje také do tratí. Ministerstvo dopravy počítá s tím, že systémem do roku 2030 vybaví dalších 4000 kilometrů tratí, což si vyžádá investice zhruba 32 miliard korun. V roce 2026 má být výhradní provoz s ETCS zaveden na koridoru Praha - České Budějovice, v prosinci 2027 na trati Beroun - Plzeň - Cheb a do roku 2030 na celé tuzemské síti TEN-T, což jsou páteřní železnice evropského významu.