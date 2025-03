Kolaps vlakové dopravy v Česku! Provoz na tratích ochromil výpadek zabezpečovacího systému

Přechod na ETCS začal na koridorech v Česku od letošního 1. ledna. Nejprve to bylo na trati Česká Třebová - Olomouc - Přerov, poté Břeclav - Bohumín, následně Česká Třebová - Břeclav a nakonec Praha-Běchovice - Česká Třebová.

Po výpadku ETCS musely ráno vlaky na těchto koridorech z bezpečnostních důvodu preventivně zastavit. „To je také hlavní příčinou aktuálních zpoždění. Postupně se přešlo na původní zabezpečovací systém, který fungoval před letošním 1. lednem. Nyní se tedy vlaky rozjíždějí, zatímco externí dodavatel signálu GSM-R na opravě intenzivně pracuje,“ řekl Kavka.

Podle webu ČD mohou mít některé spoje zpoždění až hodinu. Vlaky musí navíc z bezpečnostních důvodů jezdit sníženou rychlostí 100 km/h. „Zpoždění vlaků by měla být během dopoledne už jen minimální,“ podotkl Kavka. Problémy se týkají pouze koridorů s ETCS, na ostatních tratích komplikace nejsou.

March 15, 2025

„Prosíme cestující, aby sledovali naše webové stránky nebo aplikaci Můj vlak, kde aktualizujeme informace k mimořádné události,“ dodaly České dráhy.

Systém ETCS funguje jako nezávislý dohled nad vlaky, který automaticky zasáhne v okamžiku chyby strojvedoucího nebo při jiné nežádoucí situaci a nouzově zabrzdí vlak. Spolu s lokomotivami se instaluje také do tratí. Ministerstvo dopravy počítá s tím, že systémem do roku 2030 vybaví dalších 4000 kilometrů tratí, což si vyžádá investice zhruba 32 miliard korun. V roce 2026 má být výhradní provoz s ETCS zaveden na koridoru Praha - České Budějovice, v prosinci 2027 na trati Beroun - Plzeň - Cheb a do roku 2030 na celé tuzemské síti TEN-T, což jsou páteřní železnice evropského významu.