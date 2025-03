Česku hrozí zavlečení slintavky a kulhavky: Chovatelé se bojí utrácení zvířat

Podle Českého svazu chovatelů masného skotu je situace zatím řešitelná, protože chovatelé obchodují se skotem zejména z ČR na Slovensko. Zavlečení nemoci do ČR by mělo podle ředitele svazu Kamila Maláta závažné dopady, protože potvrzení nákazy v chovu končí utracením všech zvířat. „Pro chovatele, který investuje nemalé peníze, by to bylo naprosto fatální a nikdo si nechce připouštět, že by to mohlo nastat,“ řekl Malát. Před rizikem slintavky a kulhavky, které se objevily v Maďarsku, v pátek varovala SVS.

Člověk v bezpečí, ale...

Nemoc není přenosná na člověka. Mezi typické příznaky nákazy patří horečka, snížená produkce mléka, nechutenství či deprese, následně se u zvířat vyskytují puchýře naplněné tekutinou, které praskají a vytvářejí se z nich otevřené léze. Virus mohou přenášet lidé, zvířata včetně psů, koček či hmyzu, může se šířit i po površích. Ústřední nákazová komise dnes představí další postup, který má zamezit zavlečení nákazy do ČR.

Riziko u prasat

Chovatelé prasat vedle likvidace zvířat upozorňují na problémy s jejich převozem, pokud by se nemoc vyskytla v ČR. „U prasat je pohyb zvířat poměrně intenzivní, každý týden jezdí kamion někam na jatka, protože zvířata rostou, rodí se další, a je nutné uvolnit místo,“ řekl Jan Stibal, ředitel Svazu chovatelů prasat. Další komplikace by podle Stibala nastaly při omezeném obchodu. „Chovatelé mají nasmlouvané dodávky, pokud nebudou moct dodat tam, kam jsou zvyklí, budou hledat jiná místa, kam dovážet,“ uvedl Stibal.

Jediná cesta: utratit

Podle virologa Jiřího Černého z České zemědělské univerzity je utracení zvířat a zákaz exportu z postižených oblastí nejefektivnější cestou, jak šíření zamezit. „To sebou nese značné ekonomické škody, které ale předcházejí ještě větším problémům, pokud by se nemoc v dané lokalitě začala šířit běžně,“ řekl virolog. Poslední velká epidemie nemoci byla podle Černého v roce 2001 a zasáhla především Spojené království. „Během ní bylo nutné utratit zhruba šest milionů kusů hovězího dobytka a ekonomické ztráty činily v přepočtu na dnešní ceny asi 6,5 miliardy eur,“ uvedl Černý.

Pravděpodobnost vysoká

Svazy se shodují, že by se nákaza neměla podceňovat a chovy by měly dbát na biologickou bezpečnost. Šance, že se nemoc dostane i do ČR, je podle Černého i chovatelů kvůli rychlému šíření nákazy poměrně velká. Nemoc se vyskytla zhruba v polovině ledna v Německu, jednalo se ale o izolovaný chov. Nové ohnisko v Maďarsku nedaleko slovenské hranice čítá přes 1400 kusů skotu a má hodně zaměstnanců, což podle Maláta může přispět k šíření.