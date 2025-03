Stávka a chaos na letištích u sousedů: Česko ruší všechny lety mezi Prahou a Německem!

Uzemněná letadla, poloprázdné terminály i lidé spicí na improvizovaných lůžkách. Tak to dnes vypadá na 13 letištích v Německu. Ochromila je 24hodinová stávka, ke které vyzval odborový svaz Verdi. Práci přerušily zaměstnanci, kterých se týká nadcházející jednání o platech ve veřejném sektoru. Podle odhadu sdružení letišť ADV stávka postihne více než půl milionu cestujících, zrušeno bude kolem 3500 spojů. Zrušeny jsou i dnešní spoje do Německa z Prahy.

Kvůli stávce na německých letištích jsou dnes zrušeny všechny plánované letecké spoje mezi Prahou a Německem. Na úterý zatím žádný zrušený let Letiště Praha hlášený nemá, uvedla dnes jeho mluvčí Denisa Hejtmánková. Situace se ale podle ní ještě může změnit, cestujícím proto doporučuje sledovat stránky letiště a jednotlivých dopravců.

Frankfurt ani Mnichov nefunguje

Od dnešní půlnoci stávkují zaměstnanci 13 německých letišť. Stávka se týká mimo jiné největších německých letišť ve Frankfurtu nad Mohanem a Mnichově, ale třeba i letiště u hlavního města Berlína.

Pro dnešek jsou na Letišti Praha zrušené dva přílety a dva odlety spojů na lince do Düsseldorfu, pět příletů a odletů na trase mezi Prahou a Frankfurtem a dva přílety a tři odlety z a do Mnichova. „Jsou to všechny lety, které byly na dnešní den z našeho letiště do Německa plánované. Na ostatní letiště, kde je stávka, přímé spojení nemáme,“ uvedla Hejtmánková. Dodala, že na úterý nemá Letiště Praha hlášené žádné zrušené spoje s Německem.

Jde o platy

K výstražné stávce se na výzvu odborového svazu Verdi připojili zaměstnanci na 13 letištích v Německu. Podle odhadu sdružení letišť ADV se dnešní celodenní protestní akce dotkne více než 510.000 lidí a zrušeno bude přes 3400 letů. V neděli se konala předem neohlášená stávka na letišti v Hamburku, která narušila cestovní plány více než 40.000 pasažérů. „Jsme k této výstražné stávce donuceni, protože zaměstnavatelé v aktuálních jednáních... nepředložili zatím žádnou nabídku a neukázali ochotu splnit naše oprávněné požadavky,“ uvedla místopředsedkyně svazu Verdi Christine Behleová.

Půl milionu cestujících

Podle odhadu sdružení letišť ADV bude v pondělí zrušeno přes 3400 letů, což se dotkne asi 510 tisíc cestujících. „Stávkovat na jedenácti místech zároveň představuje novou dimenzi,“ uvedl jednatel ADV Ralph Beisel. Jednatel svazu letecké dopravy BDL Joachim Lang kritizoval, že stávka ochromí celou jednu dopravní branži, ačkoliv letiště, aerolinky, ale ani gastronomické provozy a hotely nejsou součástí jednání.

Vedení frankfurtského letiště potvrdilo, že z něj v pondělí neodletí žádná letadla. Na frankfurtském letišti zaměstnanci veřejného sektoru stávkovali naposledy v březnu 2023. Kolektivními smlouvami se stále řídí platy velké části zaměstnanců společnosti Fraport, která provozuje frankfurtské letiště. Ke stávce se připojí ale i pracovníci odbavování zavazadel či bezpečnostních kontrol.