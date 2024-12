Kalamita v Česku! Intenzivní sněžení, kolaps na dálnici D8, nehody a kolony

Jeseničtí horští záchranáři nedoporučují návštěvníkům hor, aby se dnes vydávali na hřebenové túry. Důvodem je silný nárazový vítr ve vyšších polohách hor a vydatné sněžení. Podle dispečera jesenické horské služby napadlo od rána na vrcholcích hor až 15 centimetrů sněhu, dnes ráno na Ovčárně i Kralickém Sněžníku leželo zhruba půl metru sněhu. Podle meteorologů napadlo nejvíce sněhu na Šumpersku, intenzivní sněžení však v Olomouckém kraji postupně ustává.

„Od rána to vypadá stejně, sice vítr se již trochu uklidnil, stále ale panuje mlha a padá sníh. Sněžit začalo v 07:00 a napadlo deset až 15 centimetrů sněhu, záleží na tom, jak fouká a jak se sníh ukládal,“ řekl dnes ČTK dispečer jesenické horské služby Miroslav Roháček. „Krásná zima začala, uvidíme, jak to vydrží,“ doplnil. Upravených tratí si dnes neužijí ani běžkaři, rolby kvůli hustému sněžení nevyjely, stopy by byly záhy zapadané. Dá se však předpokládat, že provozovatelé areálů budou chtít mít trasy na víkend upravené, díky sněhu lze očekávat i vyšší návštěvnost.