Klusův soud o „prolhaného idiota“: Bude se expert Mikulecký zpěvákovi omlouvat?

Soudní spor muzikanta Tomáše Kluse a bezpečnostního analytika Milana Mikuleckého jde do finále. Soudkyně má dnes vyhlásit verdikt. Zpěvák žaluje experta mj. za to, že ho na sociálních sítích nazval „prolhaným idiotem“ v reakci na Klusovo video o dění v Gaze. Roli hraje i rozhovor v pořadu Epicentrum. Klus požaduje po Mikuleckém omluvu na síti X.

Zpěvák z původní žaloby mezi prvním a druhým stáním stáhl označení „užitečný idiot“, a Mikuleckého tak žaluje za „prolhaného idiota“ a výrokům na svou adresu v rozhovoru ze začátku dubna, kdy se Mikulecký v pořadu Blesk Epicentrum vyjadřoval k vystoupení Kluse a dalších umělců na předávání cen Anděl.

„V prvním okamžiku mě napadlo, že Klus je jen užitečný idiot (prosťáček, který nevědomky šíří propagandu). Po zhlédnutí jeho videa jsem dospěl k názoru, že je to prolhaný idiot. Jeho výtvorem vám kazit pátek nebudu, v článku je to popsáno dostatečně,“ reagoval analytik v březnu na zpěvákovo video, kde se vyjadřuje k dění v Gaze.

Mikuleckého obhájce Jiří Nenutil se snažil na úvod středečního stání argumentovat, že Klus nemůže stáhnout jednu část žaloby, tedy „užitečného idiota“, jelikož jde o celé vyjádření - příspěvek na síti X - které se musí posuzovat jako celek.

Soudkyně Simona Kačerová se úvodem minulého jednání opět pokusila vyzvat obě strany ke smíru, Mikuleckého pravník zopakoval návrh, že „pan Klus si ponechá svůj názor, my si ponecháme hodnocení onoho názoru“, což Klusův právník znovu odmítl.

Pochroumané vztahy

Na první jednací den zpěvák sám nedorazil, minule si soudkyně jeho přítomnost už vyžádala, aby mohl Klus vypovídat. Přes hodinu hovořil a odpovídal na dotazy soudkyně a právních zástupců.

Vysvětloval mj. jak Mikuleckého reakce ovlivnila jeho rodinné a přátelské vztahy, protože o něm dle něj „vytváří dojem, že podporuje terorismus a je antisemita.“ Zpěvák Tomáš Klus žaluje bezpečnostního experta Milana Mikuleckého kvůli sporu ohledně Izraele. (13. 11. 2024) | Blesk:FOTO: Jiří Koťátko / CNC

„Poškodilo mi to vztah s maminkou. Byla pod velkým tlakem svých kolegů a musel jsem jí dlouho vysvětlovat, že nejsem blázen, ale potřeboval jsem se vyjádřit k dění a umrtím dětí v Gaze,„ popsal.

„Zároveň se mi zkomplikoval vztah s tchánem, který se se mnou odmítá bavit, protože zastává určitý názor. A pochroumalo to i naši kapelu, člen kapely chtěl odejít, protože jsem se podle názoru odborníka stal bláznem, co podporuje terorismus,“ pokračoval Klus. Uvedl také, že jeho manželka musela dokonce vyhledat pomoc terapeuta.

Na dotaz soudkyně, zdali však nejde o reakci na jeho vystupování k izraelsko-palestinskému konfliktu, ne na výroky bezpečnostního analytika, Klus řekl, že je si tím jistý, jelikož Mikuleckého názor má v určitých kruzích velkou váhu. „Mám nálepku štváče a přehnaného aktivisty, který podporuje teroristy,“ dodal Klus.

„Zdiskreditovalo mě to v rámci diskuse, kterou jsem chtěl vést. Veřejnost pojala přesvědčení, že jsem podporovatel terorismu. (..) Začal jsem být v očích veřejností vnímán jako terorista,“ vyjmenovával soudkyni s tím, že šlo „apel na soucit“.

Mikulecký prostor nedostal

Mikulecký už dříve odmítl, že by na jeho výrocích bylo vůči Klusovi něco osobního. A ačkoliv zpěvák vypovídal, žalovaný, tedy Mikulecký, prostor k obhajobě nedostal. Soudní místnost byla totiž rezervována »jen« na dvě hodiny, přičemž většinu času zabrala Klusova výpověď. Dnes už mají pak zaznít závěrečné řeči právníku a pak verdikt. Je tedy pravděpodobně, že Mikulecký se ke slovu vůbec nedostane.

Po konci středečního stání Mikulecký však potvrdil, že si stojí za svým. „Všechny výroky, které jsem napsal, byly vyřčeny v nějaké době a v nějakém kontextu. Ale i s tím, co jsem slyšel dnes, bych na žádném ze svých výroků ani dnes nic neměnil,“ řekl novinářům. Bezpečnostního analytik Milan Mikulecký u soudu s Tomášem Klusem (13. 11. 2024) | Blesk:FOTO: Jiří Koťátko / CNC

Vyjádřil se i ke Klusově výpovědi. „Těžko se k tomu vyjadřuje, protože informace byly poměrně protichůdné a navzájem se vylučovaly. Z úst pana Kluse zaznělo, že on se mě chtěl vlastně jenom zeptat... To ale mohl udělat, ať už v nabídkách na vzájemné rozhovory, nebo prostřednictvím sociálních sítí. Myslím si, že dospělí lidé mají být schopni si věci vyříkat, aniž by zatěžovali český soudní systém,“ zmínil Mikulecký.

Spor o Anděly

Roli hraje i Mikuleckého dubnový rozhovor v pořadu Blesk Epicentrum, ve kterém se analytik vyjadřoval k umělcům na udílení cen Anděl, kteří si připnuli odznáček s červenou dlaní (symbol, který připomíná masakr Izraelců - pozn. red.) - a zmínil jmenovitě Kluse.

„Na mě to celé působí spíš jako dojmem, pokud tam jde o Židy, tak si do toho rádi kopneme, protože já jsem žádné české umělce nezaznamenal nikde v průběhu žádné tragédie, které se v posledních třeba pěti letech ve světě odehrávaly, ať už to jsou masakry křesťanů v Nigérii, ať už to je hladomor, který probíhá v Súdánu, nebo hladomor, který probíhá v Jemenu. Prostě jak tam není ten Žid, tak to není tak zajímavé,“ řekl tehdy Mikulecký.

K tomu se Klus ohradil s tím, že nikdy neřekl špatné slovo o jakémkoliv etniku a pouze se snažil upozornit s ostatními umělci na kontroverzní jednání izraelské armády. Na dotaz novinářů pak dodal: „Ruce, které jsme použili, nejsou červené. Ano, je to dlaň. Ale na ní je namalované srdce, to znamená srdce na dlani,“ řekl.