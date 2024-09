Opusťte Špindlerův Mlýn, radí návštěvníkům starosta. Hrozí záplavy na horním Labi

Starosta Špindlerova Mlýna doporučil návštěvníkům, aby dnes opustili toto známé krkonošské horské středisko. Existuje riziko, že se Labe mezi Špindlerovým Mlýnem a Vrchlabím vyleje z koryta a hlavní přístupová silnice do střediska bude obtížně průjezdná. Labe ve Špindlerově Mlýně by mohlo kulminovat v neděli ráno, uvedl v sobotu starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura (Špindlerův Mlýn - město s vizí).

Labe v největším krkonošském středisku přesáhlo hranice třetího stupně povodňové aktivity, tedy stavu ohrožení, a dál stoupá.

„S ohledem na to, že se mezi Špindlem a Vrchlabím může vylít voda ze břehů, doporučujeme, aby návštěvníci odjeli během dneška. Je to pouze doporučení pro jejich bezpečnost a pohodlí. Apeluji na ně, aby zvážili uvedená rizika, situace bude gradovat,“ řekl Jandura.

Nejohroženějším místem v oblasti je provizorní most v lokalitě Michlův mlýn pod Špindlerovým Mlýnem, po kterém vede objížďka kvůli opravě nedalekého mostu.

„Hrozí, že by most vlivem velké vody mohl utrpět újmu a tím by došlo k odříznutí Špindlerova Mlýna. Byla by přerušena hlavní pozemní komunikace mezi Špindlem a Vrchlabím. Nechci šířit poplašné zprávy, ale tento scénář není vyloučen. Situaci sledujeme, jsme v úzkém kontaktu s vedením kraje a stavebníky, kteří provizorní most zabezpečují,“ řekl ČTK Jandura. V případě nutnosti jsou podle něj vytipované náhradní trasy, které jsou ale hůře sjízdné.

Aktuální situace ve Špindlerově Mlýně je podle starosty složitá, ale ne kritická. Voda se většinou zatím drží v korytě, v ohrožených místech posilují ochranu před velkou vodou.

12:43 Pokud Moravskoslezský kraj stav nebezpečí vyhlásí, pravděpodobně večer zhruba v 20:00 zasedne Ústřední krizový štáb, řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „V tu chvíli jsme už v režimu krizové legislativy a je potřeba na to reagovat i na centrální úrovni,“ řekl. Krizový štáb případně zasedá dohromady s Ústřední povodňovou komisí na ministerstvu vnitra. Hladík uvedl, že i kdyby štáb nezasedl, komise se ve 20:00 sejde. Generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček uvedl, že vyhlášení stavu nebezpečí krizovým orgánům dá možnost například vydat zákaz vstupu, pobytu či pohybu osob na vymezeném místě či nařídit evakuaci obyvatelstva. Dále lze uložit bezodkladnou stavbu či terénní úpravy pro zmírnění nebezpečí, nařídit pracovní povinnost, výpomoc či poskytnutí věcného prostředku. Opatření se mohou týkat také například přednostního zásobování nebo nasazení vojáků. 12:42 Na jihu Čech na některých místech napršelo za posledních 24 hodin 100 milimetrů vody. Na snímku jsou povodňové zábrany z pytlů s pískem před centrem Českých Budějovic. 12:36 Obec Višňová je odříznutá od zbytku Frýdlantska na Liberecku. Voda z rozvodněné Smědé zaplavila silnice a dopravu zajišťuje evakuační tatra hasičů. Do domů se zatím voda nedostala. ČTK to řekl starosta Michal Scheidl. „V současné chvíli jsme odříznutí od zbytku světa. Uzavřené jsou obě komunikace z Předlánc do Višňové, silnice z Poustky do Minkovic a také z Minkovic do Vísky,“ uvedl dnes ráno starosta. Voda nadále pozvolna stoupá, v 11:00 byla hladina Smědé ve Višňové-Předláncích ve výší 280 centimetrů. Extrémní povodeň, tedy padesátiletá voda nastává při 336 centimetrech. Zobrazit celý online