Sexuolog Petr Weiss pro Blesk: Moji pacienti jsou po přeměně pohlaví mnohem šťastnější

Ústavní soud před pár měsíci rozhodl, že nucená sterilizace trans osob - aby si mohli úředně změnit pohlaví - jde proti lidským právům. Politikům tak soudci dali čas do poloviny příští roku, aby zákon změnili. Sexuolog Petr Weiss v rozhovoru pro Blesk říká, že by klidně souhlasil s jednoduchou úřední změnou pohlaví na matrice. Doporučuje navíc lidem transexualitu nevymlouvat. „Naprostá většina našich pacientů je po přeměně mnohem šťastnější,“ tvrdí.

Číslo schválených operací pohlaví se každý rok v Česku zvyšuje. Čím to je?

„Pozorujeme především v posledních 5-6 letech nárůst především u adolescentních dospívajících žadatelů. Respektive pacientů s poruchou genderové identity. V zásadě my stejně jako jinde ve světě neznáme příčinu, proč lidé mají poruchu genderové identity. To, že se zvyšuje počet i dospělých žadatelů, přičítáme především lepší informovanosti o dané problematice. Je ale potřeba říct, že třeba u dospívajících žádné nevratné zásahy možné nejsou. O operaci je možné žádat až po 18 roku života.“

Jak by veřejnost měla k takovým lidem přistupovat?

„Je to porucha, která je diagnostikována a zařazena v oficiálním seznamu poruch. Každý, ať si představí žít v cizím těle celý svůj život. Protože u většiny pacientů se ta porucha objevuje od dětství. To, co můžeme doporučit, je rozhodně to lidem nevymlouvat. To nemá smysl. Žádná konverzní terapie nefunguje. Není možné se přizpůsobit tomu biologickému pohlaví. A eticky to není přijatelné. Každý má právo proto rozhodovat o své identitě podle svého cítění.“

Abych se zeptal na přímo, vyléčit transsexualitu nejde?

„Ne. Jediné co je možné, je přizpůsobovat tělo tomu cítění.“

Jak jsou lidé pak spokojení poté, co vypadají jako pohlaví, kterým se cítí být?

„Pokud byla diagnóza správně určena, naprostá většina našich pacientů po přeměně je mnohem šťastnější a žije kvalitnější život, než před tou přeměnou pohlaví.“

Velká část trans osob si nechce nechat odstranit své původní pohlavní orgány. Takzvaně trans ženy si nechávají penis a transmuži vagíny. Proč tomu tak je?

„I když diagnóza transsexualita v sobě obsahuje slovo sex, tak to není primárně o sexu. Je to primárně o sociální roli. Je to o tom, aby lidé byli svým okolím přijati tou identitou, kterou se cítí být.“

Co mohou před dospělostí podstoupit trans osoby?

„Jsou dva možné zásahy. První je blokátor puberty. Tyto zásahy jen blokují pubertální změny s tím, že pokud se ta diagnóza kolem 16 roku potvrdí, tak se může začít i hormonální terapie. To znamená terapie hormonů opačného pohlaví. Pokud se diagnóza nepotvrdí, tak se blokátory puberty vysadí a proběhne normální puberta, která jen proběhne opožděně o rok či o dva.“

Operace pohlaví je ale možná až po 18. roce života?

„Operativní změny, ty nevratné změny, jsou možné až po 18. roce života.“

Co si myslíte o připravovaném návrhu, který by změnil podmínky úřední změny pohlaví?

„Pokud zákonodárci zavedou úřední změnu pohlaví na základě jen prohlášení na matrice, že se cítí být příslušníkem opačného pohlaví, tak tuto možnost my, většina sexuologů vítáme. Ale považujeme to za politické rozhodnutí a odmítáme jakoukoliv medicinizaci toho problému. Odmítáme potvrzovat tu diagnózu na základě jednoho vyšetření, protože to může mít negativní následky právní a podobně.“

Mezi politiky ale není shoda, že by si mohli lidé jednoduše měnit pohlaví úředně na matrice.

„Ve většině evropských zemí to existuje a není důvod, proč by to i u nás nešlo. Nicméně většina našich pacientů by chtěla i tak normální léčbu a přeměnu pohlaví podle stávajícího zákona. Ale navíc by měla být i ta možnost pro ty lidi, kteří odmítají operaci, aby změnili úřední změnu pohlaví podle svého vlastního rozhodnutí. Odmítáme ale pak do toho zatahovat zdravotnictví.“