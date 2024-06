Bartoška o festivalu: Dělal jsem i řidiče! A proč jel do Moskvy a dával při proslovu ruce do kapes?

Filmový festival v Karlových Varech už je podle prezidenta Jiřího Bartošky natolik zajetý, že i bez jeho jména ve vedení bude fungovat dál. Uvedl to v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. Bartoška je ve vedení už 30 let a žertoval tak, že je v tomto státě nejdéle sloužícím prezidentem ovšem bez toho, aby kvůli němu musely být volby. V krátkém rozhovoru také popsal začátky festivalu, kdy dělal vedle prezidenta i řidiče a jednal s Moskvou.

„Jsem nejdéle sloužícím prezidentem v tomto státě. A zároveň nesesaditelným,“ zažertoval Jiří Bartoška (77) na úvod pořadu. Už 30 let je totiž ve vedení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.

Prozradil také, že nadále kouří. „Je to zvláštní, já kouřím od 13 let. Lékaři říkali, pane Bartoško, to tělo by se mohlo leknout. Zkuste to omezit. Tak jsem to omezil a snažím se pohybovat v mantinelech toho omezení, ale bohužel kouřím dál.“

Bartošku mrzí, že u tohoto jubilea nejsou jeho rodiče a nevidí, kam to jejich kluk dotáhl. Myslí si, že by asi byli i pyšnější. „Je pravdou, že se v mé profesi moc neorientovali. Jezdili na premiéru do divadel a z představení nic neměli, protože koukali jenom na mě. Pak jim unikl celý příběh,“ zavzpomínal.

Za posledních 30 let ušel Bartoška dlouhou cestu. „Stávalo se mi, že jsem přestával skloňovat, byl jsem nervózní a dával ruce do kapsy, což mohlo působit arogantně, ale to bylo opravdu z nervozity a velké trémy. Stávalo se mi třeba, že jsem oznamoval jiná data. Tolik k mojí trémě,“ řekl moderátorovi Václavu Moravcovi, jaké bylo pronášet úvodní řeči. Už od úvodu rozhovoru mu tykal, protože se znají velmi dlouho.

Bartoška o Moskvě i jaguárech

Festival podle něj teprve postupně dostával jméno, ačkoliv roce 1946 zažil velký boom. V době normalizace se ale propadl a pouštěly se „nezajímavý bijáky.“ Bartoška tak zavzpomínal, jak se projevily první snahy festival zrušit.

Přežít museli například konkurenci v podobě Zlatého golema v Praze. „Miloš Forman tehdy poslal dopis, ve kterém stálo: Přežili jste Moskvu, přežijete Zlatého golema.“ Prezidentovi tehdy došlo, že se musí obklopit dobrými lidmi, jako je Marek Eben. „Kolem festivalu jsme tehdy soustředili to nejlepší, co tehdy v zemi byli,“ dodal.

„V prvním roce, jsme festival neuměli dělat,“ vzpomínal. „V podstatě přesvědčit lidi, že chceme restartovat festival, který nebyl tak slavný, nebylo jednoduché. První akce, co jsme dělali, bylo to, že jsme s Evou Zaoralovou odletěli do Moskvy. Oznamovali jsme, že se nebudeme s Moskvou už střídat a bude festival každý rok. Museli jsme se ale naučit, jak ale festival dělat,“ vzpomínal. Klíčové bylo se podle něj poučit z chyb. „Začínali jsme s dvěma auty. S dvěma jaguáry já dělal řidiče,“ pokračoval. Dobrým signálem bylo i to, že začala festivalu věřit média.

Bartoška si myslí, že festival bude fungovat dál i po „jeho éře“. Jeho jméno ve vedení ale bylo dle jeho mínění důležité, protože už tehdy byl známý. „Lezl jsem jim do kuchyní a obýváku, tak mě znali, a jednání bylo jednoduší, když jsem nebyl no name. To bylo důležité, že si do té nadace zvolili mě,“ smál se. Nyní už je podle něj tým zajetý, a i když tam on nebude, festival byl nastartován a je ve fázi, kdy si Bartoška neumí představit, že by nemohl pokračovat.