Extra levnému oblečení ze Shein odzvoní? Čínský gigant pod palbou v EU i jinde

Tito zaměstnanci v továrnách Shein, produkující toxické oblečení z polyesteru, jsou dalším důvodem, proč je oblečení tak levné. Švýcarská skupina Public Eye v květnu upozornila, že jsou placeni málo a neustále mají přesčasy. To je aspekt, který se u Shein diskutuje dlouho. Firma slíbila, že podmínky pracovníků zlepší, ale toto vyšetřování ukázalo, že nezlepšila.

„Pracuji každý den od osmi ráno do půl jedenácté večer a každý měsíc si beru jeden den volna. Další dny volna si nemohu dovolit, protože to stojí příliš mnoho peněz,“ vypověděl skupině jeden ze zaměstnanců. Dotazovaní pracovníci pracovali v průměru 12 hodin denně, do čehož nejsou započítané přestávky na jídlo. Pracovali šest nebo sedm dní v týdnu. Mzdy jim Shein nezvýšilo, dostávají měsíčně od 19 tisíc do 32 tisíc korun. Ti ve spodní hranici jsou tak na hraně čínského životního minima.

Celkem pracovali dotazovaní zaměstnanci v průměru 75 hodin týdně. Kodex společnosti Shein přitom říká, že by neměli pracovat více než 60 hodin. Problém se netýkal jedné továrny, ale všech, které skupina oslovila. Shein to popřelo.

Nucené práce?

Několik neziskových organizací, například americká Justice for All, také tvrdí, že Shein využívá ujgurskou menšinu k nuceným pracem. Ujgurové jsou muslimské etnikum, žijící v čínské provincii Sin-ťiang, které čínská vláda nenávidí a dlouhodobě proti němu podniká represe. Ujgury nezřídka zavírá do pracovních táborů. Čínská vláda i Shein vše popírají.

Obvinění se objevila poté, co laboratorní testy agentury Bloomberg odhalily, že oblečení Shein bylo vyrobeno z bavlny z provincie Sin-ťiang. Právě k nuceným pracem v podobě sběru bavlny Ujgurové mají být nuceni. Mimochodem, dovoz této bavlny je v USA zakázán, Evropský parlament ho zakázal letos v dubnu s účinností od roku 2027.