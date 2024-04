Jaderný tendr za stovky miliard: Francouzi a Korejci podali nabídku na dostavbu Dukovan

Francouzská společnost EDF dnes podala závaznou nabídku na dostavbu Dukovan. Dnes skončil termín, do kdy tak měla učinit. O dostavbu se uchází také korejská KHNP, která nabídku podala v pondělí. Kdo bude vítězem tendru, rozhodne v létě vláda. V současnosti není jasné, kolik jaderných bloků se bude v Česku stavět, původně to měl být jeden, nyní se hovoří až o čtyřech.

„Nyní provedeme vyhodnocení nabídek a podle smlouvy se státem předáme hodnotící zprávu ministerstvu průmyslu a obchodu, potažmo vládě ČR k finálnímu schválení,“ řekl člen představenstva a ředitel divize nová energetika ČEZ Tomáš Pleskač. ČEZ předpokládá, že smlouvy s vítězem budou finalizovány během tohoto roku a připraveny k podpisu do konce března příštího roku.

Nabídky uchazeči předali elektronicky, prostřednictvím speciálního šifrování a unikátně zabezpečeného úložiště.

Až dva biliony korun?

Dostavba Dukovan je obrovský projekt, největší a nejdražší v moderní historii. Podle prohlášení vlády a ČEZ z minulých let by jeden nový reaktor měl stát zhruba 160 miliard korun, to ale někteří ekonomové rozporovali. Čtyři reaktory by podle nich mohly vyjít až na dva biliony korun. Premiér Petr Fiala (ODS) sdělil, že nabídky na stavbu více reaktorů vycházely o čtvrtinu levněji. Cesta do hlubin chladicí věže: Hasiči zveřejnili fantastické video z elektrárny Dukovany

O dostavbu se ucházel také americký Westinghouse, z tendru však vypadl. Podle vlády nesplnil podmínky. Dostavba Dukovan a účast společnosti v tendru byla jedním z témat nedávné návštěvy Fialy v Bílém domě.

Také ve Francii se zakázka dostala do nejvyšších politických pater, hovořil o ní v březnu při návštěvě Prahy francouzský prezident Emmanuel Macron. Uvedl, že EDF se snaží svou nabídku vylepšit a že by ráda zapojila do projektu i české firmy. Macron se v Praze účastnil i česko-francouzského jaderného fóra, kde zdůraznil, že přátelství mezi Českem a Francií je důležité pro rozvoj jaderné energetiky v celé Evropě.