Sabině a Petře během těhotenství selhaly orgány: Desítky rodiček ohrožuje vzácné onemocnění

Sabinino (32) první těhotenství proběhlo zcela normálně. Když čekala druhé dítě, objevily se u ní otoky. V prosinci loňského roku cítila, že ji bolí vnitřní orgány tak, že se nemůže téměř hýbat. Lékaři v nemocnici si s ní nevěděli rady a tak ji raději poslali do do pražské porodnice U Apolináře. V sanitce dostala křeče a upadla do bezvědomí. Bez včasného zásahu lékařů by zemřela. Podobně na tom byla i Petra (36) let. Obě patří do skupiny žen, které ohrožuje vzácné onemocnění, které vede k selhání některých orgánů. Pokud se žena neléčí, dosahuje úmrtnost 80 procent

Sabina říká, že zatímco její první těhotenství probíhalo zcela normálně, během druhého už otékala a velmi přibrala.

„V prosinci loňského roku, kdy jsem byla ve 28. týdnu těhotenství mě začaly strašně bolet vnitřní orgány, že jsem nemohla stát ani sedět. Raději jsme odjeli do nemocnice. Tušila jsem, že to není porod, měla jsem pocit, jakoby mi všechny orgány v těle chtěly vyskočit ven. Když se mě sestřička ptala, jak mi je, na stupnici od jedné do deseti, řekla jsem, že se to nedá ani popsat,“ vzpomíná na těžké chvíle Sabina.

Selhání jater i ledvin

Lékaři se obávali, že pokud by žena porodila, nedokázali by se řádně postarat o její dítě a tak ji nechali převézt do pražské nemocnice U Apolináře. Sabinin stav se ale prudce zhoršil, v sanitce dostala křeče a upadla do bezvědomí.

„Pouze díky skvělé práci záchranářů se ji podařilo stabilizovat, a kvůli kritickému ohrožení života rodičky provedli lékaři okamžitě po přijetí na kliniku urgentní císařský řez. O miminko poté pečovali neonatologové, zatímco pacientka byla v péči Kliniky anesteziologie a resuscitační medicíny VFN (KARIM) a 1. LF UK Praha,“ popsali lékaři z Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze.

„Selhala mi játra, selhaly mi ledviny. Ležela jsem na JIP a nemohla jsem se starat o Kubíka,“ pokračuje Sabina. Poté byla mladé mamince nasazena biologická léčba a musela docházet na dialýzy, což připomíná náplast na jejím krku, kam jí byla zavedena kanyla. Sabinin stav se zlepšil před týdnem.

Riziko úmrtí až 80 procent

Desítky rodiček za rok ohrožuje vzácné onemocnění, zřejmě v důsledku geneticky podmíněné poruchy imunity, které vede k ucpávání cév a v jeho důsledku k selhání některých orgánů. Projevuje se různými příznaky i různě závažně, riziko úmrtí je až 80 procent. Zachránit je může včasná léčba na specializovaném pracovišti včetně kompletní výměny krevní plazmy a biologické léčby. Pro toto závažné onemocnění se užívá širší název Trombotické mikroangiopatie.

„Tyto poruchy nemají často popsanou přesnou příčinu, ale předpokládáme, že za nimi mohou stát skryté chyby v imunitě nebo genetické odchylky, které se právě v těhotenství odmaskují,“ uvedl vedoucí Perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky VFN Michal Koucký.

Lékaři se s těmito poruchami nesetkávají často, ve VFN měli 12 pacientek v posledních osmi letech.

Petra: Lékaři mi zachránili život

Jednou z nich byla i Petra (36), která čekala svého prvního potomka. Mladá žena žije momentálně v Litvě, do Čech přijela jen na chvíli. Těsně před odjezdem byla ještě u svého gynekologa, kdy bylo vše v pořádku.

„Večer mě začalo píchat pod žebry. Nijak jsem to neřešila, říkala jsem si, že je to tím, že jsem odpoledne běžela na autobus. Jenže bolest neustávala, vystřelovala do zad a zvracela jsem. Raději jsem jela do kladenské nemocnice. Tam jsem skončila na sále, “popsala Petra.

Dítě přišlo na svět císařským řezem, pak byla svěřena do péče Kliniky nefrologie VFN a 1. LF UK Praha. Selhávaly jí játra, ledviny a měla významnou změnu srážlivosti krve. „Podstoupila jsem dialýzu, pak plazmaferézu, a nakonec biologickou léčbu, na kterou docházím i teď. Nikdy nepřestanu být lékařům vděčná, že mi zachránili život,“ říká Petra vděčně a je ráda, že se může věnovat svému miminku.

Sledujte v těhotenství neobvyklé příznaky

Lékaři doporučují sledovat neobvyklé příznaky v těhotenství. Často mohou být podobné jako u jiných těhotenských komplikací, na rozdíl od nich se ale nevyřeší porodem. „Je třeba zpozornět, pokud jsou příznaky zvláštní nebo mají podivné, třeba neměřitelné hodnoty,“ popsal přednosta kliniky David Cibula. V případě podezření je podle něj nutné nasadit léčbu v řádu dní, protože hrozí ohrožení života matky i dítěte.

„Pokud se té ženě neposkytne adekvátní péče, má až 80procentní riziko, že zemře. I s léčbou je to 20 procent,“ doplnil Koucký. Podle vedoucí lékařky Kliniky nefrologie VFN Romany Ryšavé se uvnitř cévy vytvoření krevní sraženina, která způsobí nedokrvování důležitých orgánů vedoucí k poškození například jater nebo ledvin.

Pacientkám je proto poskytnutá intenzivní péče s podporou selhávajících orgánů a s pomocí přístrojů jim lékaři odeberou krevní plazmu, kterou nahradí plazmou od dárců. Někdy je potřeba podle Ryšavé i sedm výměn plazmy nebo moderní léky. „Pokud nedochází ke zlepšení během pěti, šesti dnů, nasazujeme cílenou biologickou léčbu,“ dodala.

Může se to stát znovu?

Na dotaz, zda by Petra chtěla ještě druhé dítě, Blesk Zprávám řekla: „Ano, chtěli bychom více dětí, ale to musíme s manželem probrat, zda do toho rizika půjdeme znovu. Pan doktor Koucký mi řekl, že by se to mohlo stát znovu, takže pokud bych otěhotněla znovu, mám mu dát vědět a bude mě sledovat. Takže případně si nějaké dítě adoptujeme,“ uzavírá mladá žena.