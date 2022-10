Obědy v Česku opět podražily: Průměrné ceny vyšplhaly na 172 Kč, v Praze už na 195 Kč!

Oběd v restauraci v září podle analýzy společnosti Sodexo Benefity stál v průměru 172 korun, o pět korun více než v srpnu a o 15 korun více než v lednu. Nejvíce peněz lidé za polední jídlo v restauraci vydali v Praze, a to 195 korun. Naopak nejlevněji, průměrně za 153 korun, se najedli v podnicích v Olomouckém kraji. Vyplývá to z analýzy plateb stravenkovými kartami společnosti Sodexo Benefity. Výsledky dnes firma zveřejnila v tiskové zprávě.

„Vzhledem k tomu, že meziroční míra inflace dosáhla v září 18 procent, a její pokles pod desetiprocentní hranici očekávají odborníci nejdříve v polovině příštího roku, je jisté, že v Praze lidé budou v průměru 200 korun za oběd platit ještě v tomto roce. A s vysokou mírou pravděpodobnosti se k nim připojí i Středočeši,“ uvedl Jan Michelfeit ze Sodexo Benefity.

Na začátku letošního roku stál průměrný oběd 157 Kč. Nejlevněji bylo v září v Olomouckém kraji (152,6 Kč) a Kraji Vysočina (154 Kč), ukázala analýza.

„Ceny obědů kontinuálně rostou už dvanáctý měsíc v řadě. Směrem vzhůru zamířily na podzim loňského roku, krátce po uvolnění všech covidových restrikcí,“ upozornil Michelfeit.

Každý měsíc stoupá cena o korunu až dvě. „Září ale přineslo o hodně výraznější skok, o více než pět korun,“ podotkl.

Zřejmě to podle něj souvisí s tím, že provozovatelé restaurací se po skončení prázdnin odvážili do konečných cen výrazněji promítnout své rostoucí náklady. Už jim totiž nic jiného nezbývalo, růst provozních nákladů v důsledku inflace je pro majitele restaurací stejně drtivý jako růst cen pro všechny ostatní, řekl Michelfeit.

Na inflaci se navíc výrazně podílí růst cen masa, které v srpnu i v září meziročně zdražilo o více než 20 procent, dodal.

Vývoj cen obědů v restauracích od roku 2020 po jednotlivých krajích | Infografika ČTK

Zástupci restauratérů už dříve upozornili na to, že lidé si za dobu pandemie, kdy často pracovali z domova, odvykli chodit na obědy do restaurací a i z důvodu aktuálního zvyšování životních nákladů si nyní často do kanceláře nosí vlastní jídlo.