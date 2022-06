Začala 16. května a potrvá letos celkem 110 dní. Rekonstrukce století, tedy oprava nejvytíženější komunikace v Praze, Barrandovského mostu, se složitě připravovala řadu let. Řidiči si museli zvyknout na řadu dopravních opatření a objížděk, které ji provázejí. Zástupci magistrátu i generální ředitel Technické správy komunikací (TSK) Jozef Sinčák na tiskové konferenci představí první dopravní data a reakce automobilové i veřejné dopravy po zahájení rekonstrukce. Sledujte tiskovou konferenci od 11:15 živě na Blesk.cz!

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu. Denně ho přejede na 140 000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze. Rekonstrukce stavby je rozložena do několika let a vždy potrvá jen část roku. Celkem vyjdou práce za všechny roky na 594,5 milionu korun.

„Žádná jiná stavba v Praze nebyla tak složitě a dlouhodobě připravována včetně dopravních opatření a objížděk, na kterých se pracovalo tři roky. Díky tomu si myslím, že se situace zatím nedostala do vážného průšvihu a je celkem stabilní. Za to patří dík i řidičům, kteří využívají objízdné trasy nebo MHD,“ řekl dva týdny po zahájení rekonstrukce náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Na mostě byla odstraněna vozovka, a to až na konstrukci mostu, a odbourány římsy. Právě těmi do mostu zatékalo a musí být nahrazeny novými. Dělníci odstranili rovněž zábradlí a starou izolaci.

Objízdné trasy

Řidiči musí jezdit po objízdných trasách, které vedou zejména po Pražském okruhu, kde byl dočasně otevřen sjezd na Písnici. U Lihovaru pak vznikla rampa pro otáčení, kvůli které byla u křižovatky s Nádražní zúžena do jednoho pruhu Strakonická ve směru z centra. Rozšířena byla kapacita křižovatky u mostu Závodu míru na Zbraslavi a upraveny byly semafory na klíčových křižovatkách.