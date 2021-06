Sedm dětí, dva pokoje, žádná žena ani práce. Tak by se dala stručně popsat situace Daniela, kterého opustila žena Hedvika (jména byla na žádost respondentů pozměněna) a nechala mu v péči společné děti, ale i svou dceru. Dan je nyní v dvoupokojovém bytě, z něhož se bude muset brzy vystěhovat. Nový a snad i trochu větší byt mu pomáhá sehnat Armáda spásy. Dan se ale chce postavit na vlastní nohy a především si sehnat práci, což ale s jeho statusem nyní není možné.

Pod pojmem samoživitel si většinou představíme ženu, po jejímž muži se jaksi slehla zem. Případně jí byly děti svěřeny do péče u soudu. Není to ale pravidlem. „Samoživitelství jako takové je velmi silně genderové téma. Jinými slovy, v čele neúplných rodin stojí podle našich odhadů až z 93 % žena. Otců samoživitelů je tedy v průměru kolem 7 %. Počítáme-li, že je neúplných rodin 320 000, otců samoživitelů je pak kolem 22 500. Je to tedy spíše ojedinělejší a méně častější případ, než je tomu u matek samoživitelek,“ uvedla již dříve k tématu Iveta Novotná z projektu VašeVýživné.

Tato data nicméně nejsou zcela přesná, ač se nejspíše reálnému číslu podobají. Podle expertů je samoživitelů a samoživitelek nejspíše mnohem víc. Řadí se mezi ně i Daniel, který se sám stará o sedm dětí a jehož příběh nám u příležitosti Dne otců představila Armáda spásy, která se jej snaží uchránit před životem na ulici.

Sedm dětí, dva pokoje a manželka na útěku

Daniela opustila partnerka hned několikrát. V roce 2019 musela nastoupit do vězení a po svém návratu od něj trvale odešla, protože se nezvládala starat o tolik dětí. „Hedvika se nastěhovala k Danielovi v roce 2016 spolu se svou dcerou z předchozího vztahu. Společně bydleli se třemi společnými dětmi, s dcerou a ještě se synem Daniela z předchozího vztahu. Na jaře 2018 se jim narodila dvojčátka,“ popisuje situaci Blesk Zprávám ředitelka Centra sociálních služeb Armády spásy v Brně Ivana Kudělová.

Brzy poté žena nastoupila do vězení a po svém návratu svou početnou rodinu opustila. „Nezvládala péči o tolik dětí,“ zmiňuje Koudělová. S Danielem navíc děti chtěly zůstat, a to i nejstarší dcera Hedviky, která s mužem není pokrevně spřízněna.

Situace je nyní pro Daniela těžká. S dětmi bydlí v dvoupokojovém „tréninkovém bytě“ a brzy o něj nejspíše přijde. „Je to těžké, ale snažím se to zvládat kvůli dětem, musím se starat,“ řekl tatínek Blesk Zprávám.

„Nejtěžší na tom je, že jsem ztratil práci a bude těžké nějakou najít, nemůžu pracovat a musím být na rodičovské kvůli dvojčatům,“ dodává dále Daniel, který musel z práce kvůli dětem odejít.

Znevýhodněné děti většinou čeká šikana i závislosti

Danielovi nyní pomáhá především Armáda spásy, která mu zařídila bydlení díky projektu Prevence bezdomovectví, na který můžete přispět i vy. „Rodina nyní bydlí v malém dvoupokojovém bytě, který není v dobrém technickém stavu a ze kterého se budou se muset brzy vystěhovat. Snažíme se ve spolupráci s městem (Brno) zajistit nové sociální bydlení,“ přibližuje Blesk Zprávám pomoc AS Kudělová.

Rodiny, jako je i ta Danielova, jsou velmi často ohroženy chudobou. Koronakrize navíc jejich problémy prohloubila. Řada lidí z nízkopříjmových rodin přišla o práci, ať už kvůli uzavření provozoven, tak i kvůli nutnosti být doma s dětmi. Podle šetření Českého statistického úřadu z roku 2020 byla v roce 2019 skoro desetina Čechů na hranici chudoby, je možné, že se toto číslo zvýší, až budou známy všechny důsledky pandemie.

Podle odborníků má chudoba různorodé dopady, a to i takové, které se projeví až v budoucnosti. Šrámy kvůli znevýhodnění si totiž nesou především děti, kterým život ukazuje svou nejhorší stránku a děti se v ní naučí chodit a žit. „Děti ze znevýhodněných rodin jsou velmi často náchylnější k nevhodnému trávení volného času, které může končit kázeňskými problémy ve škole, narkomanií, alkoholismem, či drobnou kriminalitou,“ vysvětluje Kudělová.

Blesk Zprávy byly podobného jevu svědkem na vlastní oči, když ještě před krizí natáčely reportáž v problematické čtvrti Mojžíř. Tamní děti zde i o všedním dni pobíhaly po hřišti bez dozoru, pokuřovaly a hrály karty o peníze.

Navíc jsou takové děti podle expertů terčem šikany ze strany některých svých vrstevníků. Tedy alespoň v případě, že nepřevažuje v kolektivu „chudší“ množství rodin, kdy jsou si děti v podstatě rovny.