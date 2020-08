Podle Arenbergera byla všechna kritéria pro udělení odměny splněna na více než 100 procent. „Významné úkoly v rámci covidu se podařilo zvládnout extrémně dobře,“ dodal. Jandák dodal, že rada průběžně sleduje chování a jednání ředitele. „Naposledy dostal stoprocentní odměnu v roce 2018,“ dodal. V tomto pololetí ale bylo vše podle Jandáka perfektní.

Rada rozhlasu navýšila rozpočet tohoto veřejnoprávního média o 14 milionů Kč na straně výnosů i nákladů. Většinou šlo o dopady koronavirové pandemie, například Symfonický orchestr Českého rozhlasu nejel na turné po Japonsku, ušetřilo se na některých rušených sportovních akcích, naopak rostou náklady například na nákup notebooků pro pracovníky rozhlasu. Sníží se mimo jiné výnosy z rozhlasových poplatků, některé firmy odhlašují přístroje.

Zavoral bere 192 tisíc měsíčně

Rada rozhlasu v červenci zvýšila Zavoralovi od 1. září plat o 20 procent ze současných 160 000 na 192 000 korun. Mzda generálního ředitele rozhlasu se nezvyšovala devět let a za tu dobu stoupl průměrný plat v podniku podle serveru E15, který na informaci upozornil, o 40 procent. Zavoral vede rozhlas od roku 2016. Ředitel veřejnoprávního rozhlasu má vedle mzdy po splnění stanovených kritérií nárok na odměny, a to až do výše tří platů jednou za půl roku.

Český rozhlas loni vykázal zisk 9,6 milionu korun, což je o 29,8 milionu meziročně méně. Výnosy vzrostly o 31 milionů Kč na 2,295 miliardy Kč. Rozhlas v minulém roce zaměstnával 1419 lidí. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců ČRo loni byla 41.324 Kč, což představuje její meziroční nárůst o 1930 Kč. Průměrná mzda v Česku loni činila 34.125 korun.