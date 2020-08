Češi se v půlce srpna konečně dostali do Tuniska. S turisty vyrazila i česká delegace novinářů, která se zúčastnila i programu s tuniským ministrem. Původně hektický a pracovní den měl ale velmi nepříjemné zakončení. Delegace i s ministrem a českým velvyslancem uvázla na moři uprostřed vichru a nemohla se dostat na břeh. I přesto, že měl příběh šťastný konec, je to důvod k varování. V Tunisku totiž stoupá zájem o různorodé aktivity na moři. Turisté by měli myslet na bezpečnost a hlídat si nejen rozmary počasí, ale také to, zdali je na lodi dostatek vest.