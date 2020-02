Mírná zima netrápí jen zemědělce a provozovatele lyžařských středisek. Naplno její efekt pociťují i alergici. Protože mráz od nového roku prakticky nenastal a teploty se standardně drží kolem 5 stupňů Celsia, rostliny začaly vypouštět pyl. Obávaná pylová sezona je proto v plném proudu, a to dokonce již od konce ledna. Letos to vypadá, že bude dlouhá téměř deset měsíců, říká imunolog a alergolog Radek Klubal.

„Zhruba před čtrnácti dny mě začaly pálit oči. Myslel jsem si, že jsem nemocný, nechápal jsem, co se děje,“ stěžuje si Jirka z Prahy, alergik, který pravidelně na jaře trpí silnou sennou rýmou. Protože je únor, své zdravotní problémy nepřisuzoval pylům – obvykle začíná kýchat až v březnu či dubnu.

Skutečně ale za jeho nepohodu mohly pyly, které letos začaly poletovat ve vzduchu velmi brzo. Umožnilo to počasí. „Ano, letošní začátek roku byl velmi nestandardně teplý. Denní teploty nad 5 stupňů Celsia umožňují pylovou teplotu zejména lísky,“ popisuje pro Blesk Zprávy Klubal ze služby Pyly.cz. Ta jako začátek letošní sezony uvádí leden.

Podle lékaře se vedle pylu lístky aktuálně v ovzduší nachází pyl olše, která lemuje potoky a říčky. „Oba pylové druhy často vyvolávají zkříženou/příbuznou alergickou reakci u pacientů alergických na pyl břízy. Celá tato skupina pylů již ovlivňuje zdravotní stav velkého množství lidí. Příznaky u některých mohou připomínat nachlazení, včetně mírné teploty kolem 37 stupňů Celsia,“ vysvětluje Klubal.

Zásoba kapesníků, případně léků na alergii je proto na místě. A pokud ne teď, bude za pár týdnů. I ta „nejsilnější“ vlna pylů má totiž letos přijít brzo. „K plnému propuknutí alergií dojde s počátkem pylové aktivity břízy, kterou při současném teplém klimatu očekáváme v druhém až třetím březnovém týdnu,“ říká alergolog.

Varuje také před brzkým příchodem travních pylů. „Teplé počasí urychlí vegetační aktivitu i travin, lze tak očekávat druhou významnou proalergickou pylovou aktivitu travin již v druhé polovině dubna. Běžně tato sezona začíná až v polovině května,“ nastiňuje lékař.

Teplo podle Klubala způsobí, že pylová sezona bude letos trvat devět až deset měsíců, od ledna do října. Obvykle je přitom kratší, od března do září. Alergikům nezbývá nic jiného, než se na to připravit. „Pyly tu budou prakticky celý rok, fakt paráda,“ reaguje nespokojený Jirka.

Řepku čekejte se začátkem léta

Pylová sezona se v Česku dělí na tři – jarní, letní a podzimní. V každém období se ve vzduchu vyskytují zvýšené koncentrace pylu jen od určitých rostlin, žádná to nezvládne po celý rok. Navíc lidé jsou obvykle citliví pouze na pár pylů, ne na všechny. Pokud po procházce v přírodě kýcháte, návštěva alergologa se doporučuje právě proto, abyste zjistili, který pyl je „ten váš“. A proti kterému pak lze nasadit léčbu.

Pro jaro je typická převaha pylů dřevin, zejména již zmíněných lísek a bříz. Dráždit ale mohou i topoly, vrby, duby, javory či jehličnaté stromy jako jalovec nebo borovice. Tato aktivita trvá zhruba do června.

Od května (letos od dubna, jak prozradil Klubal) se o slovo začínají hlásit trávy a byliny, jejichž pyly pak obtěžují život alergikům v létě. Patří sem i polní plodiny včetně řepky, kukuřice a žita. Samozřejmostí jsou pak plevelnaté rostliny typu pampeliška, jitrocel nebo vojtěška. Byliny převažují v podzimním období.