Pro ČR se jedná o první mezinárodní párovou výměnu ledviny se zemí mimo Evropu, pro Izrael o první mezinárodní výměnu orgánu žijícího dárce vůbec.

Tři pacienti z Česka a tři pacienti z Izraele svého dárce měli. Kvůli biologické neshodě jim ale jejich blízký ledvinu darovat nemohl. Proto byli zařazeni do programu mezistátní výměny ledvin od žijících dárců.

„Data takových párů z ČR a Izraele byla v říjnu testována na specializovaném počítačovém softwaru a mezi šesti z těchto párů byla nalezena biologická shoda,“ říká MUDr. Jiří Froněk, přednosta Kliniky transplantační chirurgie, který operace na české straně prováděl.

U párové výměny může být víc než jen dvě dvojice

„Párová výměna ledvin je metoda, kdy si dvě a více dvojic, které by si normálně chtěly dát ledvinu, ale nejde to z biologických důvodů, protože jsou neshodní v krevní skupině, tak si tyto dvojice vymění mezi sebou orgány. Můžeme mluvit o párové výměně, kde jsou dvě dvojice, ale těch dvojic může být více, to je složitější na výběr a organizaci,“ vysvětlil Blesk Zprávám Ondřej Viklický, přednosta Transplantcentra IKEM.

Česko od roku 2016 takto spolupracuje s Rakouskem, letos uzavřelo dohodu s Izraelem. Pacientům se tak zvyšuje šance na nalezení vhodného dárce.

2600 kilometrů cesty a celní kontrola

„Samotná operace není vlastně ničím unikátní, je to standardní operace, ale nejnáročnější byl dovoz ledviny z Izraele. Aby vše dopadlo tak, jak má, tak se musí operovat v jednom dnu, nebo v několika málo dnech za sebou,“ říká Viklický.

„My jsme zvyklí, že ledvina k nám cestuje z Vídně sanitním vozem po D1, a to trvá 5 hodin, z Izraele to letadlem trvalo 7 hodin,“ dodal Viklický.

Nejdříve byla odebrána ledvina izraelskému dárci. Ta bezprostředně po odebrání putovala letadlem 2600 km do Česka. Mezitím proběhl odběr orgánu od žijícího dárce v IKEM.

„K předání boxů s ledvinami, včetně celní kontroly, došlo na ruzyňském letišti. Bylo to velmi rychlé, během 15 minut jsme odjížděli do IKEM a kolegyně Tamar Ashkenazi nasedla do letadla a letěla zpět do Státu Izrael,“ popisuje transport Froněk. „Na výměně se podílela řada lidí. Zdravotní týmy, Celní správa, úředníci ministerstva, zastupitelské úřady, řidiči sanitek nebo piloti letadla,“ dodává Michal Stiborek, ředitel IKEM.

Nejdůležitější je však podle lékařů to, že se podařilo dát šanci na lepší život rovnou šesti pacientům.

Lékař: Za dva měsíce bude jasno

Podle Viklického je předčasné říkat, že všichni pacienti budou v pořádku. To se ukáže až za dva, tři měsíce.

„Všem pacientům ale začaly jejich transplantované ledviny fungovat, jsou stále hospitalizováni, ale daří se jim dobře. Za čas budeme moci říci, jak to dopadlo, ale ten začátek je dobrý,“ dodal optimistickou prognózu Viklický.

Transplantace ledvin jsou nejběžnější výměnou orgánů. V IKEM lékaři od ledna do listopadu podle dat Koordinačního střediska transplantací voperovali 28 ledvin od žijících dárců, dalších 254 od zemřelých dárců. Ledviny transplantuje také šest dalších fakultních nemocnic v Česku.

