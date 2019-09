Přes dlouhodobý nedostatek pracovních sil nedokážou zaměstnavatelé své zaměstnance patřičně ocenit. S nabídkou benefitů jich není téměř stejně jako loni spokojeno 36 procent. Téměř čtvrtina od svých zaměstnavatelů nedostává žádné benefity, ačkoliv by o ně stála, vyplývá z průzkumu společnosti Up ČR mezi 525 respondenty.

Osm procent zaměstnanců benefity v rámci svého ohodnocení v práci nemá a ani nepostrádá. Přitom podle personalistů je zřejmé, že nabídka benefitů se může stát pro zaměstnance jedním z kritérií při zvažování svých možností na pracovním trhu. Pokud se zaměstnanci cítí nedoceněni, nemají nyní problém odejít jinam, uvedla ředitelka obchodu UP ČR Petra Prchlíková.

Dalších 70 procent zaměstnanců uvedlo, že určité benefity od zaměstnavatele dostává, více než polovina z nich (36 procent) však není s poskytovanými benefity spokojena. Pětině se nelíbí množství benefitů a 16 procentům nevyhovuje jejich skladba.

Svou roli hraje podle Prchlíkové nejen profese či pozice, ale také generace zaměstnanců. „Naprosto jiné požadavky na benefity mají dnešní šedesátníci či čtyřicátníci a třeba tzv. generace Z, tedy lidé narozeni po roce 1996, pro které je nutné vyvíjet úplně nové typy benefitů,“ dodala.

Benefity požadují hlavně mladí

Z průzkumu vyplývá, že právě u této skupiny lidí firmy v posledním roce nejvíce pokročily. Pokud jde o skladbu benefitů, právě nejmladší lidé do 26 let jsou totiž nejspokojenější ze všech. Se složením nabídky benefitů má aktuálně problém jen pět procent z nich, zatímco v loňském roce to byla téměř pětina.

Ačkoliv nejmladší generaci na trhu práce zajímá i mzda, velký důraz klade na flexibilitu a volný čas. Proto ji zajímají hlavně benefity jako délka dovolené, možnost práce z domova, kratší pracovní doba, takzvané sick days či volnočasové benefity, například poukazy na masáže a wellness. Starší lidé naopak preferují zejména materiální benefity. Vedle stravenek tak upřednostňují různé finanční příspěvky, třeba na dovolenou.