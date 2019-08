Spalničky se šíří Evropou. Zdravotnická organizace hlásí změnu, dotkne se i Česka

Světová zdravotnická organizace (WHO) zrušila České republice, Británii, Řecku a Albánii status zemí, v nichž byly vymýceny spalničky. Organizace to dnes uvedla ve své zprávě o spalničkách a zarděnkách v Evropě. Ve 48 evropských zemích bylo během prvního pololetí tohoto roku zaznamenáno 89.994 případů spalniček, což je více než dvojnásobek ve srovnání se stejným obdobím loni, kdy bylo potvrzeno 44.175 výskytů. WHO vyzvala k posílení očkování.