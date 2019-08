Vyznáte se v balených vodách? Víme, na co si dát při nákupu pozor

Spotřeba balených vod v Česku navzdory varováním před mikroplasty stále roste a nabídka na trhu je značná. „Navíc vstupem do EU došlo k podstatné změně v legislativě, zažitém názvosloví i požadavcích na označování balených vod. Spotřebitel by měl proto vstupovat do obchodu poučen a rozhodovat se na základě svých potřeb a své vůle, nikoliv na základě reklamy a módních vlivů. Požadavky na balené vody nyní upravuje vyhláška MZ č. 275/2004 Sb., ve které se zájemce může dozvědět další podrobnosti,“ upozorňuje MUDr. František Kožíšek ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ).

Jak se vyznat v balených vodách? | Profimedia.cz