Česko vysychá. S vodou je to stejná „bída“ jako loni a lépe nebude

Sucho v Česku nezmírnily ani víkendové srážky a situace je tak zhruba stejná jako před rokem, projevuje se na vegetaci, průtocích řek i podzemní vodě. V roce 2018 byly přitom vinou letních měsíců nejnižší hladiny podzemních vod od 60. let 20. století, sdělil ve čtvrtek Český hydrometeorologický ústav. Půdní sucho podle něj sužuje 64 procent území a do konce měsíce se stav zřejmě nezlepší. Vytrvalý déšť meteorologové neočekávají a lokální přeháňky nebo bouřky pouze vylepší vlhkost ve svrchních půdních vrstvách, a to jen v některých oblastech ČR.