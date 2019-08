Rodící figurína? Správný směr, míní lékaři s Vojtěchem. Brno staví „falešnou nemocnici“

„Dokážeme simulovat prakticky všechny krizové situace v intenzivní péči, které si umíme představit – od infarktu, přes krvácení, šokové stavy a otravy až po kritické situace u porodu, kritické stavy dětí a vážné stavy u novorozenců,“ upozorňuje primář ARO Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a lektor simulačních kurzů Michael Stern. Problémem ale je, že se k těmto simulovaným podmínkám studenti medicíny nedostanou.

Medici leží po celou dobu studia především v knihách a podle Mlčka jsou právě čeští studenti v teoretických znalostech na špici. Bohužel znalosti vyčtené v bichlích nedokážou správně aplikovat v praxi. „Na jedné z praktických hodin nezvládlo 80 % studentů ani správně změřit tlak, přitom je triviální věc, kterou už předtím dělali,“ zmínil vedoucí lékař vyučující na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Nedostatečná schopnost využít nabyté znalosti v praxi pak může vytvářet fatální následky. „Podle průzkumu je třetí nejčastější příčinou smrti v USA preventabilní (předvídatelné pozn.red.) chyba. Ročně tak v USA zemře pochybením, kterému se dalo snadno předejít, tolik lidí, kolik je obyvatel Brna,“ zmínil Stern.

Moderní technologie přitom nabízí spoustu možností, jak se připravit na tvrdou realitu, která na mediky čeká. Nedávno Blesk Zprávy informovaly například o Karlovi, figuríně, která se využívá právě pro simulaci kritických situací.

Právě na Karlovi si mohou nejen studenti procvičit masáž srdce, stabilizaci v případě kolapsu, ošetření zlomeniny a další. Jsou ale i důmyslnější figuríny, kterým v žilách teče červená tekutina, dá se jim nahmatat tep, dýchají, umí se potit, kýchat, kašlat, krvácet i naříkat. Najdou se i ženské figuríny, které v sobě mají dalšího malého panáka – ty jsou určené pro nacvičování porodů.

„Simulační medicínu vnímám jednoznačně za správnou cestu ve vzdělání budoucích lékařů. Vzhledem k tomu, že studenti medicíny budou v budoucnu vykonávat zákroky na reálných pacientech, je potřeba, aby jim studium přineslo co nejvíce poznatku, které se budou blížit realitě. Proto musí co nejvíce realitě odpovídat i projekt připravovaný brněnskou univerzitou,“ vyjádřil se pro Blesk Zprávy pochvalně k projektu nově vznikajícího Simulačního centra ministr zdravotnictví.

Experti ale upozorňují, že se může stát, že i kvůli „smrti“ figuríně má student velký smutek a trauma. „Někteří jsou natolik empatičtí, že když jim řeknete, že je krabice pacient, tak je pro ně za pár minut opravdu pacientem. Její ztrátu, i když v simulaci, nesou těžce,“ míní Štourač.

„Na figurínách se již nyní provádí trénink studentů, například ve FN Motol. Nemyslám si proto, že by mělo uškodit psychickému zdraví studentů, naopak je to maximálně připraví na to, co je čeká v reálné práce,“ vidí druhou stranu mince Vojtěch.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v rozhovoru s novináři před začátkem jednání vlády (6. 5. 2019) | Úřad vlády ČR

„Falešná nemocnice“ přijde na 1,2 miliardy

Bohužel praxe je podle oslovených expertů zoufale málo. „Student si nezapamatuje něco, co dělal jen dvě hodiny ročně. Musíme se dostat alespoň na týden ročně. Navíc potřebujeme více lektorů, aby se tak ke studentovi přistupovalo individuálně. Nyní je na jednoho učitele 40 studentů během praxí,“ upozorňuje Mlček.

Díky ambiciózní snaze motivovat a Komenského „školou hrou“ vyučovat studenty se museli experti snažit vyprázdnit pár kapes. „Vzniká Simulační centrum na ploše 8 tisíc m2 a to kousek od Fakultní nemocnice v Brně. Cena samotné stavby, tedy za beton, vrty, elektriku, je 680 miliónů. Dalších 200 miliónů jde na další projekty Univerzity spojené s centrem a zbytek je určen pro vybavení a pro vyškolení zaměstnanců,“ prozradil Blesk Zprávám Petr Štourač, budoucí ředitel centra a přednosta Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace v Brně.

Takhle by mělo vypadat Simulační centrum pro studenty medicíny | Masarykova univerzita

„V pátém patře bude heliport, samozřejmě falešný, neplýtváme penězi daňových poplatníků, aby se nám snadněji lítalo do práce. Dále zde najdeme porodní sál, JIP, urgentní příjem, dva operační sály, celé jedno patro pro moderní výukové metody, další celé patro pro zubaře a také hezké kanceláře,“ objasnil Štourač, co budou moci v září 2020 nalézt studenti lékařství v Simulačním centru.