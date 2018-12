Pavouci by mohli sežrat do roka celé lidstvo, tvrdí studie. Na metru jich žijí stovky

Pavouci jsou doslova všude kolem nás. Je více než pravděpodobné, že v tuhle chvíli na vás z temného rohu místnosti zírá svýma osmi očima alespoň jeden pavouk. Dva vědci přišli se šokujícím výpočtem: Pokud by všichni pavouci na světě začali spolupracovat, mohli by do roka sníst celé lidstvo a ještě by byli stále hladoví. Zprávu zveřejnil portál Washington Post. Jak se na tuto studii dívá český odborník na pavouky Milan Řezáč?

Poslední entomologický průzkum v Severní Karolíně zkoumal výskyt pavouků v 50 domech. Pavouci byli ve všech, obývali tři čtvrtiny ložnic a 68 % koupelen.

To, že pavouci jsou prakticky všude, potvrzuje i Milan Řezáč z entomologického oddělení Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze. „Pokud vyrazíte do lesa, tak na jednom metru čtverečním najdete až 400 pavouků. Stejně tak pokud se vám jednou měsíčně proběhne po pokoji pavouk, tak si buďte jistí, že není jediný, kterého doma máte,“ řekl Blesk Zprávám Řezáč, který momentálně v USA studuje místní pavouky.



Studii, která tvrdí, že kdyby se všichni pavouci spojili a mohli by teoreticky do roka sníst celé lidstvo, dobře zná.

Mohli by pavouci spořádat celé lidstvo?

„Ano, tu studii dělali moji známí. Ale záleží, jak výsledek výzkumu podáte. Není to tak, že by se pavouci mohli spojit a sežrat celé lidské pokolení na zemi,“ uklidňuje arachnofobiky Řezáč.

Pavouci se většinou živí hmyzem, ačkoliv některé druhy si troufnou i na rybky, malé žáby, ještěrky, ptáky nebo i malé savce. Vzhledem k tomu, kolik je na světě pavouků si dva evropští biologové položili otázku: Pokud bychom shromáždili veškerou potravu, kterou spotřebují všichni pavouci světa za jediný rok, kolik by vážila?

Martin Nyffeler a Klaus Birkhofer zveřejnili svůj odhad v časopise Science of Nature a jejich odhalení je šokující: Všichni pavouci sežerou za rok 400 až 800 milionů tun potravy.

To znamená, že pavouci za rok sní to, co 7 miliard lidí, u kterých se udává, že sní asi 400 milionů tun masa a ryb za rok.

A co je ještě „znepokojivější“? Lidstvo podle odborníků dohromady váží asi 287 milionů tun, i kdyby se k tomu přidala váha dětí, jež vědci do výzkumu nezahrnuli, stále by to neodpovídalo tomu, co ročně pavouci spořádají. Jinými slovy, pavouci by mohli sníst veškeré obyvatelstvo a stále by byli hladoví.

„Stručně řečeno: Všichni pavouci na světě podle studie sežerou více potravy, než je celková hmotnost všech lidí,“ vysvětlil Řezáč a dodal: „A to rozhodně není málo. Představte si, kolik váží průměrný dospělý člověk, např. 80 kilogramů a kolik to může být much. Tohle pavouci dokáží sníst.“

Až tisíc pavouků na metr čtvereční

Další zajímavá čísla ze studie uvádějí, že celosvětová průměrná hustota pavouků je 131 pavouků na jeden metr čtvereční. Samozřejmě jejich hustota se mění podle podmínek, například na poušti je pavouků rozhodně méně. Na druhou stranu v příznivých podmínkách na metru čtverečním být až 1000 pavouků. Autoři nedefinují, co znamená „příznivé podmínky". Všichni arachnofobici zřejmě doufají, že to nejsou zaprášená místa doma pod postelí.

Pokud byste chtěli zvážit všechny pavouky na zemi, podle vědců by vážili asi 25 milionů tun. Pro porovnání parník Titanic vážil 52 tisíc tun, takže všichni pavouci světa by vážili asi jako 478 Titaniků.

Máte pocit, že je pavouků moc? Tak si předtavte, kolik by bylo hmyzu, kdyby pavouci nebyli.

„A kdyby nebyli, bylo by na zemi mnohem více hmyzu a nám by se ve světě zamořeném hmyzími škůdci a žilo hůře, takže díky Bohu za pavouky,“ uzavírá Milan Řezáč.