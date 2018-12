Mezi novými profesory dostal dekret i syn expremiéra Fischera. Zeman chyběl

Slavnostního ceremoniálu ve Velké aule historického Karolina se zúčastnilo devět nových profesorek a 49 nových profesorů, další dva se omluvili. Nejvíce kandidátů navrhla tradičně Univerzita Karlova, a to 19. Návrhy podalo i 15 dalších vysokých škol.

Mezi nově jmenovanými profesory jsou tentokrát především odborníci v technických vědách, kterých jsou na seznamu zhruba dvě desítky. O něco méně je lékařů. Profesorské diplomy převzali také ekonomové, chemici, zoologové, umělci či akademici, kteří se věnují humanitním vědám.

Profesorem se stal mimo jiné statistik Jakub Fischer, který od roku 2012 do loňska vedl Radu vysokých škol. Působí na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde se specializuje na hospodářské a sociální statistiky a aplikované ekonomické statistiky. Je synem statistika Jana Fischera, který v letech 2009 a 2010 vedl úřednickou vládu, v roce 2013 neúspěšně kandidoval proti Zemanovi v prezidentské volbě a stal se následně ministrem financí Rusnokovy vlády.

Fischer: Česká věda nesmí zaostávat

Jakub Fischer po převzetí dekretu řekl, že si titulu velmi váží. Uvedl, že je pro něj závazkem, aby svou činností přispíval k blahobytu celé společnosti, která je podle něj v posledních letech dost nejednotná. „Nelze se ubránit dojmu, že je uměle a záměrně rozdělována,“ řekl.

Vysoké školy by podle Fischera na toto rozdělování neměly přistoupit a měly by se naopak snažit vysvětlovat méně vzdělaným lidem různé souvislosti. „Pokud by se nám podařilo tomuto závazku dostát, mohli bychom snad k nějakému stmelování společnosti přispět,“ zmínil.

Plaga i předseda České konference rektorů a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima při ceremoniálu zdůraznili, že profesoři mají odpovědnost za úroveň svého oboru v mezinárodním srovnání. Podle Zimy musí zajistit, aby česká věda nezaostávala. „Svět, ve kterém žijeme, se dramaticky proměňuje. Vývoj v mnoha vědních disciplínách nebyl snad nikdy tak překotný, jako je tomu dnes,“ uvedl.

Za důležité proto považuje to, aby profesoři své poznatky sdíleli s kolegy ze zahraničí i se svými následovníky z mladší generace. Řekl zároveň, že mají být i morálními autoritami, které dokážou vyjádřit svůj názor bez ohledu na vlastní prospěch.

Ministr připomněl také letošní sté výročí založení Československa. Poukázal na to, že první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk byl rovněž profesorem Univerzity Karlovy a lidé ho dodnes považují za morální vzor.

Zeman na ceremoniálu chyběl

Procedura jmenování profesorů budí větší zájem od roku 2015, kdy Zeman odmítl jmenovat tři profesorské kandidáty kvůli údajným prohřeškům z minulosti. Podle zástupců vysokých škol tak porušil závazný pokyn vědeckých rad vysokých škol a usnesení vlády. Současný seznam kandidátů na profesorský titul byl od té doby už několikátý a nikoho dalšího neodmítl.

Ačkoli v minulosti předával někdy dekrety prezident osobně, Zeman se ceremoniálu účastnit nechce. Po dohodě se proto tohoto úkolu ujal Plaga, podobně jako v posledních letech jeho předchůdci ve vedení ministerstva školství.