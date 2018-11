Zoufalé nemocnice platí desetitisíce za „verbování“ sestřiček. Ty dál mizí do ciziny

Zdravotní sestry z České republiky dál odcházejí do zahraničí, zejména do Německa a do Rakouska. Situace v tuzemsku se sice oproti loňskému roku mírně zlepšila, nemocnice a lůžková zařízení ale stále postrádají kvalifikovaný personál. „Fyzicky prostě nejsou. A když k nám přijdou, nemohou kolikrát ani pacientovi bez asistence poskytnout intravenózní injekci, a to i po čtyřech letech náročného studia,“ uvedla pro Blesk Zprávy jedna ze sester v pražské motolské nemocnici.