Smrt a nemoc potká Čechy dřív než jiné Evropany. Dva kraje jsou na tom zle

Češi umírají dříve než velká část Evropy. A v porovnání se Západem navíc delší část života churaví. Experti z Eurostatu vytvořili analýzu srovnávající délky dožití v jednotlivých regionech Evropy, Česko z ní nevychází zrovna příznivě. Například Karlovarsko a Ústecko se nachází v dolní desetině všech regionů a lidé se tady dožijí v průměru „jen“ 77 let. Oproti tomu v nejpříznivějším okolí Madridu je naděje na dožití o celých osm let vyšší.

Statistici za účelem evropského srovnání sloučili některé kraje, takže například Karlovarský a Ústecký kraj tvoří dohromady region Severozápad, podobě jako při čerpání dotací. Právě ten dopadl z celého Česka nejhůře a podobně špatně si vede i v celoevropském srovnání. V délce dožití se nachází v dolních deseti procentech všech regionů, kterých je v EU více než 400. Zdejší obyvatelé se v průměru dožívají 77,2 roku.

Příliš dobře na tom nejsou ale ani další regiony Česka, v žebříčku propadají hlavně Moravskoslezský kraj (78 let) a střední Morava (Olomoucký a Zlínský kraj), kde je věk dožití 78,8 let. A dokonce ani „nejúspěšnější“ Praha se s věkem 80,6 let nedostala do horní poloviny evropských regionů.

Život prodlužují ryby, mořské plody a méně stresu

Vůbec nejhůře jsou na tom bulharské regiony, naopak nejdéle žijí lidé v částech Španělska, Itálie a Švýcarska. Velká analýza zároveň dobře ukazuje, že obyvatelé západní a severní Evropy jsou na tom v porovnání s východní Evropou mnohem lépe a běžně se dožívají o několik let více. Důvodů pro to je hned několik, zásadní roli ale hraje vyspělejší ekonomika, lepší životní prostředí i způsob života.

Srovnání doby dožití v Evropě | Eurostat

„Dlouhodobě jsou to ekonomické faktory, protože lidé už v dobách před rokem 1989 měli vyšší životní úroveň. To se odráží ve financích a možnosti koupit si kvalitnější stravu nebo třeba vitaminy,“ řekla pro Blesk Zprávy Dana Hübelová, vedoucí Ústavu demografie a aplikované statistiky na brněnské Mendelově univerzitě.

Podle odbornice hraje roli také dodržování zdravého životního stylu, což ale o Česku moc neplatí. „Ten v případě Česka není příliš oblíbený, ať už si vezmeme velké množství vypitého alkoholu, způsob stravování a podobně. Naopak ve státech jižní Evropy hraje pozitivní roli to, že strava, tedy velký podíl ryb, mořských plodů, i celkově poklidnější způsob života přináší menší stres,“ vysvětlila Hübelová.

Doba zdravého života stagnuje

Česko a další země východní Evropy na celé čáře prohrávají i v tom, jak dlouho lidé žijí ve zdraví. A zatímco na Západě tato doba roste, v Česku stagnuje. „Délka života od narození do smrti se lineárně prodlužuje, ale u nás roste jen délka života v nemoci. Od 60. let minulého století máme stejnou délku ve zdraví, ale více času trávíme nemocemi, v nemocnicích nebo pečovatelských domech. Třeba Švédsko je na tom v porovnání života o mnoho lépe,“ řekla demografka.

Proč se liší regiony v Česku?

Rozdíly panují i mezi jednotlivými částmi Česka. Třeba v Praze běžně žijí lidé až o tři a půl roků déle než na severu Moravy. „Roli hraje ekonomická situace regionů, třeba míra nezaměstnanosti se ukazuje jako jeden z faktorů. Výrazným faktorem je také dosažená úroveň vzdělání. Vzdělanější lidé chodí častěji na preventivní prohlídky a více dbají o své zdraví. A právě na severozápadě nebo severovýchodě Česka je vzdělanostní struktura o něco nižší,“ říká demografka Hübelová

Odbornice dodává, že roli hraje i kvalita zdravotní péče a životní prostředí. „Typicky Ostravsko nebo Karvinsko nebo část západních Čech má horší kvalitou ovzduší a to se projevuje vyšší nemocností,“ zmínila.

Nejkratší doba dožití

Region Severozapaden v Bulharsku (73,3 roku) Severní a jihovýchodní Bulharsko (74,2 roku) Region Severen Tsentralen v Bulharsku (74,2 roku)

Nejdelší doba dožití

Madrid a jeho okolí, Španělsko (85,2 roku) Švýcarský region Ticino (85 let) Italská provincie Trento (84,3 roku)

Takto se liší Česko

Severozápad ( Karlovarský a Ústecký kraj ): 77,2 roku

): 77,2 roku Moravskoslezsko ( Moravskoslezský kraj ): 78 roku

): 78 roku Střední Morava ( Olomoucký a Zlínský kraj ): 78,8 roku

): 78,8 roku Střední Čechy ( Středočeský kraj ): 79,2 roku

): 79,2 roku Jihozápad ( Jihočeský a Plzeňský kraj ): 79,3 roku

): 79,3 roku Severovýchod ( Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj ): 79,6 roku

): 79,6 roku Jihovýchod ( Vysočina a Jihomoravský kraj ): 79,9 roku

): 79,9 roku Praha: 80,6 roku