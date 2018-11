„Sluníčkáři“, sport i bylinkové pivo. Na co neziskovky ulouply miliony?

CESNET (276,8 milionů Kč): Jde o zájmové sdružení, do kterého jsou zapojeny české vysoké školy a Akademie věd ČR. Provozuje primárně českou vědeckou IT infrastrukturu, která zahrnuje počítačové sítě, superpočítače, datová úložiště nebo různé informační a internetové služby. Cílem je především provádění výzkumu a vzdělávání v IT oblasti. Do sdružení jsou zapojeny všechny veřejné univerzity.

Technologické centrum Akademie věd České republiky (86,1 milionů Kč): Podporuje zapojení Česka v evropských výzkumných projektech. Jsou v něm zapojeny různé ústavy Akademie věd a v rámci centra je pozornost zaměřena především na vývoj vědeckých inovací

Středočeské inovační centrum (38,5 milionů Kč od krajů): Tento spolek podporuje výzkum a inovace ve středních Čechách a má zlepšovat podmínky života ve zdejších městech a obcích. Kromě vzdělávání podporuje start-upy a nebo podnikatele. Loni podpořilo třeba výzkum bezlepkového piva a piva s bylinkami.

JIC, Jihomoravské inovační centrum (33 milionů Kč od krajů): Jde o sdružení, které podporuje inovační podnikání a komerční využití vědy a výzkumu. Působí v Jihomoravském kraji a propojuje univerzity a firmy. Provozuje také dva technologické inkubátory v Brně.