Na smrti malíře Vojkůvky (†71) vydělávají statisíce. Legendární umělec zemřel na rakovinu mozku

„Pokud jde o umělce takové kvality, většinou ceny jeho děl poté, co zemře, skočí výrazně nahoru. Libor Vojkůvka byl dlouhodobě velmi žádaným umělcem. O jeho dílo byl a je stále obrovský zájem,“ potvrdila viceprezidentka Asociace starožitníků Petra Young.

Jeho naivistická díla visí ve světových galeriích i soukromých sbírkách. „Obrazy Libora Vojkůvky se vždy prodaly velmi rychle. Vzhledem k tomu, že žádné další už nevzniknou, je více než pravděpodobné, že teď půjdou ceny nahoru řádově v desítkách procent,“ konstatovala Petra Young a dodala: „Je jen otázka, jak rychle.“

Smrt malíře Libora Vojkůvky (†71): Maloval za miliony, ale umíral sám

Žil skromně

Přestože prodával obrazy za velké peníze, Libor Vojkůvka nikdy nežil na vysoké noze. Na vernisáže jezdil na kole či stopem. „Byl to člověk, kterého jste mohli přijít kdykoli navštívit do jeho ateliéru,“ říkají o malíři přátelé. Většinu vydělaných peněz investoval do cestování a nezřídka pro svou cestovatelskou vášeň potřeboval bohaté sponzory. Navštívil ale 140 zemí světa a zážitky vtěloval i do svých obrazů. Před šesti lety se Vojkůvka podruhé oženil s o 38 let mladší stážistkou. Po dvou letech manželství se jim narodil syn Damián.

Rozchod a nemoc

Krátce poté však žena i s dítětem od umělce odešla a on syna přestal vídat. Tehdy se vyskytly první zdravotní potíže, které vyústily v odhalení neoperovatelného nádoru na mozku. V posledních měsících už nemohl malovat ani mluvit. Jeho poslední radostí byla dcera Alenka z prvního manželství, která se o něj až do posledních chvil starala.