Matka dceři vyřízla dítě z lůna! Otec miminko vyhodil do koše
Bradley a Cortney Bartholomew z USA se uchýlili k ohavnému činu. Nezákonně věznili, mučili a nakonec zabili svou dceru! Co víc, z lůna dcery matka vyřízla nenarozené dítě.
Tělo Rebeccy Parkové policisté objevili 25. listopadu v lese Manistee, nedaleko břehů Michiganského jezera. Vyšetřovatelé dospěli k vážnému zjištění. Rodiče Rebeccu nezákonně věznili, mučili a chladnokrevně zabili! Jak informoval deník The Mirror, matka z dcery vyřízla nenarozené dítě. To měl poté údajně nevlastní otec Bradley hodit do koše.
„Když matka vyřízla dítě, Rebecca byla stále při vědomí a Bradly jí držel nůž u krku,“ citoval prohlášení vyšetřovatelů zmíněný server. Dceru prý následně chladnokrevně ubodali. Policie pár zadržela na začátku prosince. Motiv činu je dosud nejasný. Podle nepotvrzených informací měla dcera s matkou v minulosti poměr se stejným mužem. Případ se i nadále vyšetřuje.
To si ani neumím představit jak těhotná dcera zkusila.Vlastni matka a takové zvěrstva a ty dva vypadají jako zrůdy potrestat tvrde.