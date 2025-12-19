Matka dceři vyřízla dítě z lůna! Otec miminko vyhodil do koše

Zavražděná Rebecca P.
Zavražděná Rebecca P.
Autor: red - 
19. prosince 2025
12:27

Bradley a Cortney Bartholomew z USA se uchýlili k ohavnému činu. Nezákonně věznili, mučili a nakonec zabili svou dceru! Co víc, z lůna dcery matka vyřízla nenarozené dítě.    

Tělo Rebeccy Parkové policisté objevili 25. listopadu v lese Manistee, nedaleko břehů Michiganského jezera. Vyšetřovatelé dospěli k vážnému zjištění. Rodiče Rebeccu nezákonně věznili, mučili a chladnokrevně zabili! Jak informoval deník The Mirror, matka z dcery vyřízla nenarozené dítě. To měl poté údajně nevlastní otec Bradley hodit do koše. 

„Když matka vyřízla dítě, Rebecca byla stále při vědomí a Bradly jí držel nůž u krku,“ citoval prohlášení vyšetřovatelů zmíněný server. Dceru prý následně chladnokrevně ubodali. Policie pár zadržela na začátku prosince. Motiv činu je dosud nejasný. Podle nepotvrzených informací měla dcera s matkou v minulosti poměr se stejným mužem. Případ se i nadále vyšetřuje.

Zavražděná Rebecca P.
Zavražděná Rebecca P.
Matka dceři vyřízla dítě z lůna.

Témata:
dceradítěvraždamatkaUSAMichiganské jezero
